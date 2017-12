"Han sido dos años de crecimiento"

La actividad en el hockey local ha sido muy buena en la presente temporada. En lo deportivo se han conseguido pasos importantes con el Dos Orillas y el buen desempeño de los seleccionados. En materia de infraestructura el anuncio hecho recientemente, permitirá el crecimiento del nivel de competencia, ya que contar con una superficie acorde al hockey que se juega en la actualidad, no es poca cosa.





A fines del año 2015, Patricio López asumió como presidente de la Asociación Santafesina de Hockey, sobre lo cual expresó que "Fueron dos años de trabajo incansables y como seguimos con ganas de seguir trabajando por el hockey de Santa Fe, vamos a poner nuestro esfuerzo en este deporte que tanto nos gusta. Iremos por la renovación y estaremos al frente de la institución dos años más".





"Para el hockey fue un año fantástico, lleno de competencias, como el Apertura, el Dos Orillas que pudimos terminarlo, porque el año pasado había quedado inconcluso. Además de los torneos para los seleccionados y como broche final la c opa Santa Fe , que significó un espaldarazo", destacó el máximo dirigente del hockey local.





"A partir de los logros conseguidos deportivamente, comenzamos a trabajar en la parte de infraestructura, que es lo que necesitamos", sostuvo en obvia alusión a la cancha de sintético de agua que contará el hockey local a partir de un convenio rubricado con el área de desarrollo deportivo del gobierno provincial.





Destacó que "El complejo de la ASH va a cambiar, ya hay un compromiso firmado, que no es otra cosa que un convenio por el cual vamos a colocar una nueva carpeta de sintético de agua. Y aledaña a esta que vamos a colocar, se va a poner la de arena que se juega actualmente".





"A ello hay que sumarle la construcción de los vestuarios nuevos, por lo que se va a convertir en un centro de alto rendimiento deportivo que va a estar potenciado y va a hacer honor a todas sus siglas", confió Pato López.









Más expresiones

"Los seleccionados tuvieron muy buenos desempeños, desde Sub 14, Sub 16, Sub 18, y el premio final con la primera de damas, que logramos el ascenso que ya estábamos buscando hace varios años. Lo conseguimos ganando cada uno de los partidos, terminamos invictos, y merecedores del logro alcanzado. También lo de los caballeros y el quinto puesto conseguido es muy positivo", enumero el presidente de la ASH.





En cuanto a lo que se viene, el doctor López, comentó que "La competencia de la próxima temporada vendrá con el torneo local nuestro, después se jugará el Dos Orillas, se va a jugar la copa Santa Fe nuevamente, que para nosotros es importantísimo. Empezaremos a proyectar también las competencias de los seleccionados, así que será un 2018 cargado de competencias".





"La clave es comprometer a los jugadores y las jugadoras que tienen que entrenar, que eso es lo único importante, a los entrenadores, delegados y dirigentes de los clubes, que confíen en el deporte. Vamos a continuar con las capacitaciones que no se han podido plasmar en los años anteriores, y a partir de ahí buscar crecer de a poquito", expresó el dirigente santafesino.





Finalmente, comentó que "El crecimiento que hemos tenido en estos años es importante, sobre todo por el compromiso de las chicas, para jugar con los seleccionados y con los clubes. Igualmente, no hay que conformarse y seguir trabajando para siempre mejorar un poco más".