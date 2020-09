"Hasta que no haya vacuna, no habrá público en las canchas"

"Por ejemplo cuando en el interior nos decían para ir a entrenar allí hace un tiempo con los clubes del AMBA no lo autorizamos y ahora muchas de esas provincias volvieron a fase 1 y muchos servicios de salud están colapsados, por lo que teníamos razón en tomar esa medida. Es que siempre fuimos prudentes y nunca dijimos nosotros que íbamos a empezar a jugar el 25 de septiembre. Todas las fechas que se tiraron fueron tentativas", advirtió.

Tapia, que ayer cumplió 53 años, reforzó esa idea con más ejemplos y al respecto sostuvo que en este tiempo "no hubo contagios masivos de coronavirus en los planteles, salvo el caso de Boca, ya que por ejemplo en San Lorenzo, apenas apareció uno se paró todo".

"Por todo esto es que ahora nosotros pusimos noviembre como fecha tentativa para la definición de los torneos de ascenso, porque tenemos la responsabilidad de finalizarlos. La idea es poder jugar hasta el 31 de enero e inclusive cerca de las Fiestas", apuntó.

"Después, nosotros vamos a seguir charlando con las autoridades de Salud y solamente se va a volver cuando ellos lo digan, porque no podemos poner en riesgo la vida de mucha gente, porque el caso de Miguel Russo, que es preservado y no viaja con el plantel de Boca, no es el único, sino que hay auxiliares, dirigentes y muchas otras personas vinculadas al fútbol que están en condiciones similares y nosotros no podemos arriesgarlos. Por eso tomamos las medidas preventivas que corresponden", dijo.

Luego de insistir con que la posibilidad de empezar a jugar la Liga Profesional el mes próximo "siempre estará sujeta a lo que digan las autoridades de Salud", aclaró que la AFA es consciente "de la cantidad de equipos que debe jugar en cada categoría. Y también queremos desarrollar el fútbol femenino, para acercarnos a lo que hacen en Brasil o Colombia, que son los que mejor lo desarrollan en Sudamérica. Queremos organizar todas las categorías en los próximos cinco años", enfatizó.

"Nosotros sabemos lo que le cuesta a cada club abrir los estadios y jugar a puertas cerradas, porque lo hacen a pura pérdida. Pero acá, hasta que no haya vacuna, no habrá público en las canchas", remarcó.

"Y en cuanto a si el fallo del TAS favorece el ascenso de San Martín de Tucumán, a primera, no me molestaría, porque las instancias administrativas están para agotarlas", reveló.

Y redondeó respecto de lo que hoy representó durante la charla su foco de mayor interés, que fue la definición de los ascensos en las distintas categorías.

"Para esas instancias tenemos bocetos preparados, pero después el Comité Ejecutivo será el apruebe los formatos de competencia de las distintas divisionales para definir los que subirán. Pero nosotros no queremos que haya desventaja deportiva con algunas provincias en las que hay ahora muchos contagios de Covid-19. Lo único que pretendemos es volver, pero para terminar los torneos, porque es una necesidad", subrayó en el final, como para dejar en evidencia hacia donde apunta hoy la AFA .