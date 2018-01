Hay Muñeco para rato

Así y todo, Gallardo espera por refuerzos y desea que estén en el futuro inmediato para formar parte de la pretemporada: "Sabemos lo complicado que es cada mercado y estamos trabajando en eso para llegar a buen puerto con cada negociación".

Respecto a la extensión de su contrato, fue optimista al decir que "¿por qué no pensar que se puede respetar? Si lo acabo de firmar es porque lo siento así y no porque mi corazón dicte otra cosa". Aunque al mismo tiempo deslizó que "esto es fútbol y no se sabe qué puede pasar".





A la espera de Lucas Pratto y Franco Armani, el que parece haberse caído es Damián Musto, por un caso de doping que cayó como una bomba: "Nos sorprendió a todos. Si se hace oficial la noticia, no podremos concretarlo".





Por último, puntualizó cuál es el principal objetivo dentro del corto plazo en este año deportivo: la Supercopa Argentina con Boca.