Henry defendió a Messi y pidió su regreso a Barcelona

"No es la primera vez que le pitan. La gente dirá que se lo merecía porque esto y porque aquello. Pero el problema del PSG no es Messi. A mí, en lo personal, me hizo ganar cosas que llevaba mucho tiempo buscando", indicó Henry.

Y añadió: "Vuelvo al hecho de que nadie debería perderse un entrenamiento. Puedo entender los pitidos, porque nadie debe estar por encima de una institución, pero tiene que ser así todo el tiempo con las reglas. Y pocas veces he visto a un equipo que va a ser campeón tener jugadores a los que pitar”.

"Messi nunca fue un problema, jugué con él y siempre fue una solución. Fue campeón mundial y no envejeció en dos meses. Si no se queda en el PSG, me gustaría que volviera al Barça. Porque cuando veo a Messi, veo al Barça", cerró el ex atacante y ex compañero de la "Pulga".