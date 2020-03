Hernández: "No sé si voy a estar en los Juegos Olímpicos"

Sergio Hernández no garantizó su presencia en los Juegos Olímpicos.

Sergio Hernández había anunciado que los Juegos Olímpicos de Tokio iban a ser su última competencia al frente de la Selección Argentina, pero el aplazo de los mismos por el pandemia del coronavirus reabrió las dudas. "No tengo ni idea si voy a estar o no, yo quiero que Argentina esté. Habrá que modificar la planificación y esperar con la misma ilusión que cuando estaban programados para este año", expresó en diálogo con Uno contra Uno Radio.

"No se que va a ser de mi vida cuando se levante el aislamiento. Por contrato tengo unos meses más después de los juegos, pero tengo que ver hasta dónde llega", agregó el Oveja.

Uno de los motivos por los cuales decidió ponerle un punto final a su carrera en la Albiceleste fue la necesidad de buscar nuevos desafios, posiblemente en Europa. Eso, en principio, no puede ir a la par de la Selección. Sobre esa situación, explicó: "No creo que haga las dos cosas, pero no cierro ninguna posibilidad porque lo que sucede es desconcertante. Si es selección es selección, si es equipo es equipo, hoy la respuesta es esa"