El arranque en el Regional del Litoral para no fue positivo desde el punto de vista del resultado. Ya que en la primera fecha del interuniones litoraleño, Universitario de Santa Fe cayó en condición de local frente a Duendes de Rosario por 31 a 8.





Si nos detenemos a analizar lo que pasó el fin de semana pasado en el barrio Las Delicias de nuestra capital, hay que marcar un buen primer tiempo de los santafesinos, con acciones muy parejas, a tal punto que al descanso se fue el verdinegro rosarino ganando por un ajustado 12 a 3. A las diferencias, el múltiple campeón regional las marcó en el complemento, cuando el cansancio lo sintió más el local.





El capitán de Universitario, Federico Menegón, le dijo a Ovación que "me quedo con la sensación de que hicimos un muy buen partido, sabemos que ellos son un equipo muy duro, que está jugando una competencia nacional, y nosotros en un momento de crecimiento, que quedó demostrado en la cancha".





El inside del conjunto conducido por José María Raiteri y Maximiliano Bustos, expresó que "Estoy contento por la actitud y la entrega de los chicos, ellos vienen jugando un torneo muy importante, pero sobre todo creo que la clave estuvo en que supieron aprovechar muy bien nuestros errores, sobre todo los que cometimos en el segundo tiempo".





"Con Duendes no te podés dar el lujo de tener imperfecciones, ya que a eso, ellos lo saben capitalizar muy bien, y es a partir de lo cual nos marcaron las diferencias. Es una cuestión que debemos analizar, sobre todo para trabajarlo en la semana, y tratar de que no nos vuelva a pasar", opinó el destacado back del elenco del barrio Las Delicias.





En relación a que cosas vio como buenas, y aquellas que cree que hay que corregir para lo que viene, Menegó sostuvo que "Hay cuestiones que son positivas, creo que Uni demostró un buen trabajo defensivo, no tuvo casi fallas, y el scrum también fue muy positivo. Para corregir siempre hay cuestiones a mejorar, creo que ofensivamente no está faltando, y un tema no menor, es la comunicación. En lo demás estamos por el camino correcto, ya que estamos haciendo lo que venimos entrenando".





"El partido que hicimos con Duendes nos demuestra que estamos a la altura de las circunstancias, que le jugamos de igual a igual a uno de los mejores equipos del torneo, y que depende de nosotros conseguir bueno resultados. Indudablemente hemos mejorado mucho en relación al año pasado", explicó el capitán de los Cuervos.





Finalmente, sobre el formato del interuniones litoraleño, consignó que "Me gusta esto de jugar todos contra todos es mejor, hay que trabajar muy duro para poder hacer las cosas bien, y tratar conseguir cumplir las metas que nos impusimos como equipo. No está fácil clasificar entre los ocho mejores, pero creo que tenemos con que hacerlo, y vamos en el camino correcto".





Lo que viene para Universitario son una serie de partidos con rivales duros. En la segunda fecha, a desarrollarse el 12 de mayo, Uni visitará a Jockey en Fisherton, y luego, será anfitrión de Provincial de Rosario. En junio, por la tercera fecha, visitará al CRAR en Rafaela, y por el quinto capítulo, en Sauce Montrull, jugará frente a Tilcara de Paraná.