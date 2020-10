Higuaín: "El Inter Miami me dio todo lo que necesitaba"

En una entrevista con la cadena la CBS que replica la Gazzeta dello Sport, el futbolista surgido en River Plate dijo que "la MLS me da esa sensación de cuando era niño y disfrutaba jugando de nuevo, mientras que cuando estaba en Europa ya no me sentía así, por muchas razones diferentes".

El delantero argentino, quien también jugó en el Real Madrid, dijo que "desde el punto de vista mediático, Europa fue demasiado. Tenía que demostrar algo partido tras partido, que es lo que he hecho durante toda mi carrera, y me estaba impacientando. En Europa no te dan tiempo para disfrutar realmente el hecho de jugar al fútbol ".

Higuaín llegó esta temporada al Inter de Miami, que es propiedad del exfutbolista inglés David Beckham.