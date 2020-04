Higuaín: "Estuve a punto de dejar de jugar"

Gonzalo Higuaín realizó varias confesiones, habló sobre las críticas que recibió y reveló: "Siempre me arrepentí de refugiarme y no salir a la calle por miedo a lo que me pudieran decir".

"La gente dice 'con la plata que ganan', pero los amigos no se pueden comprar. Yo paso navidades con gente distinta, quiero ver a mi mamá y se tiene que tomar 15 horas de avión. Claro que puedo pagar el billete, pero no la tengo a 10 minutos. La gente no lo ve eso. ¿Qué ve? Que la metas adentro de un arco, porque nos pagan para eso", opinó.

En otro tramo de la charla recordó el último tramo de su paso por la Selección Argentina, con las finales perdidas en el Mundial y en las dos Copas América. "Sí, es verdad, no logramos el objetivo. Pero, ¿fracasar? Llegar a tres finales no es fracasar... El que soñaba de chiquito con jugar a la pelota y no pudo, ¿también fracasó? Es una palabra enorme, pero bueno, total el que la dice no lo sufre", expresó.

Luego, relató la recordada jugada que protagonizó ante Alemania, en Brasil 2014: "Fue una jugada inesperada, me tocó estar y lamentablemente no la pude concretar. Definí con lo primero que se me vino a la cabeza, no sé si hoy volvería a hacer lo mismo". Y agregó: "Me agarra saliendo y de espaldas. Me la dio un defensor a 15 metros y, apenas me giré, tenía el arco enfrente... Se ve más fácil de lo que era".

En tanto, reveló que estuvo a punto de dejar de jugar. "Mi madre me dijo que no, que siguiera. Si fuera por mí, lo habría dejado. Dejaba el fútbol, que es algo que amo, pero a ella la amo más... Me dijo que no iba a permitir que dejase por ella lo que amo", afirmó.

Con respecto a su actualidad, el Pipa recordó su salida al Chelsea de Juventus y enfatizó: "Con la llegada de Cristiano el club quería dar un salto de calidad y me dijeron que no podía continuar y que estaban buscando una solución... Pero lo dicen todos: me dieron una patada. Yo no pedí salir, me echaron". Tras su regreso al club de Turín, y con el delantero en Buenos Aires para acompañar a su madre, Juventus analiza si renueva o no el contrato del goleador argentino.