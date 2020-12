Hockey: Alma Juniors jugó amistosos en el polideportivo

La pandemia de coronavirus provocó el parate de las actividades y el hockey no fue ajeno en la ciudad cabecera del departamento Las Colonias. Alma Juniors regresó hace unos meses a los entrenamientos, en lo que refiere al plantel superior, mientras que hace pocas semanas lo hicieron las infantiles. Las chicas comenzaron a jugar amistosos, lo hicieron ante el Club Náutico El Quillá en el polideportivo ubicado a la vera de la ruta 70, y el sábado próximo será la revancha en la capital santafesina. Si bien no es lo más importante, en materia de resultados, en primera igualaron 2 a 2, mientras que en Sub 19, las Tiburonas se impusieron 2 a 0. En la Sub 16, la visita ganó por 5 a 2, en Sub 14 empataron 3 a 3 y en Sub 12 El Quillá ganó por 2 a 0.