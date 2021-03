Hockey: concluyó con éxito el Torneo de Verano

En esta ocasión participaron Banco (con Sub-12 hasta Sub-16), Liceo (Sub-14, Sub-19, Reserva y Primera), CRAI (con Sub-12 hasta Sub-16), La Salle (desde Sub-14 a Primera) y Colón de San Justo (Primera y Reserva). Además, lo hicieron Hockey Solidario (Sub-14 y Sub-19) y Alma Juniors de Esperanza (Sub-12, Sub-19, Reserva y Primera).

El “conquistador” llegó con su Plantel Superior a jugar la segunda jornada del certamen. “El torneo de verano nos sirve mucho porque no tenemos equipos cercanos. Más allá que tenemos sintético propio, no encontramos rivales de nivel. Jugamos contra Alma Juniors de Esperanza, Liceo y La Salle. Es una buena medida, nos ayuda a corregir aspectos defensivos y era lo que nos estaba faltando porque hicimos una serie de amistosos y ese sector no fue exigido”, afirmó Débora Baroni, su entrenadora.

Hockey2.jpg Colón de San Justo, Banco Provincial y Liceo Militar fueron algunos de los equipos en participar del Torneo de Verano. Prensa ASH

La DT hizo un balance de las presentaciones de sus dirigidas. “El equipo lo vi bien, ordenado y siempre a la expectativa de lo que pedimos. Encuentro al equipo muy motivado. Con el año sin competencia que significó el 2020, las chicas están muy ansiosas por el inicio. Llegamos con el plantel completo, sin ninguna lesionada”.

Además, la responsable técnica analizó lo que se viene para Colón en el torneo Oficial con su incorporación a la Zona Ascenso. “El año pasado nos propusimos conocer el torneo y a los rivales. Nos consagramos en el Regional G y fue en ese certamen donde tuvimos la chance de enfrentar a algunos equipos que nos vamos a cruzar en esta competencia. Decidimos levantar la vara, pretendemos ganar como siempre y seguir un carácter explorativo con las inferiores”.

También manifestó que “el tener cancha propia nos ayudó a mantener la motivación en nuestros planteles. Inclusive, se sumó mucha gente nueva para disfrutar de nuestra superficie. Esperamos el comienzo del torneo para darles continuidad a las más pequeñas, que es el grupo que costó estimular ante la falta de competencia. No contamos con Sub-12 y trabajaremos para disponer de la línea completa. Vamos a tener que cambiar nuestra cultura deportiva donde pasamos de jugar una vez cada 15 días o por mes a hacerlo todos los sábados”.