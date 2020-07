Hockey: La Salle Jobson regresó a los entrenamientos

El hockey volvió hace unas semanas a los entrenamientos cumpliendo con los protocolos autorizados por el área de salud y la cartera provincial de deportes, más el visto bueno del municipio local. En el caso concreto de La Salle Jobson arrancó la tercera semana de entrenamientos desde que la ASH logró la aprobación de los protocolos.

La pandemia del coronavirus había paralizado toda la actividad del hockey en todo el ámbito de la Asociación Santafesina de Hockey, aunque no solamente fueron la suspensión de las competencias, sino en todos los casos el cierre de los clubes o las canchas. Fue una buena medida adoptada, pero ahora ya se está regresando a la normalidad, aunque todavía falta el segundo paso de saber cuando habrá torneo y que tipo de competencia.

"Esta vuelta a los entrenamientos es algo que estábamos esperando hace rato. Es complicado porque hay que respetar un montón de protocolos que la Asociación hace cumplir y que nosotros lo hacemos a rajatabla. Creo que es por el bien de todos, y por eso tratamos de hacer las cosas bien" arrancó señalando Daniel De Petre a UNO Santa Fe.

image.png El head coach del conjunto lasallano es el experimentado Daniel De Petre.

El head coach del plantel superior femenino de La Salle Jobson explicó que "No podemos tener más de diez jugadoras en cancha, como no tenemos la nuestra propia tenemos que hacer varios turnos porque tenemos muchas chicas. Nos pasó lo mismo con el gimnasio, en el cual pueden entrar solamente cinco chicas por turno, con lo cual tuvimos que implementar cuatro grupos de trabajo. La verdad es que todos queríamos volver, pero el inicio fue complicado".

A cerca de como pasaron la cuarentena, el experimentado entrenador comentó que "en mi caso no intervine mucho con las chicas, cada tanto hablaba con las jugadoras, pero no estuve constantemente encima, porque me pareció que al no tener una fecha determinada, entiendo la gente que hace zoom, me parece bien, cada maestro con su librito, a mi criterio, como no se sabía hasta cuando podía ser, se podían terminar cansando".

image.png Las jugadoras del conjunto colegial debieron cumplir con el protocolo de la ASH.

El regreso a las canchas

"En mi experiencia yo noté en todas las divisiones que a las chicas les costó mucho la vuelta. Independientemente que todas las jugadoras nuestras hicieron trabajos físicos tres veces por semana en la casa, de gimnasio en la casa, la diferencia que noté es muy grande. Como están diciendo la mayoría de los entrenadores de hockey, nosotros la vez que más tiempo paramos son veinte o veinticinco días, y ahora se hicieron tres meses. No digo que no sirve el trabajo de casa, pero el de campo es la clave", consignó el director técnico lasallano.

Sobre que tipo de trabajos están haciendo en esta vuelta a las prácticas, De Petre, señaló que "en este regreso estamos haciendo mucha técnica individual porque no se puede hacer contacto por protocolo. Se tienen que respetar las normas de distanciamiento, entonces no son tan lindas las prácticas, son más bien aburridas, porque cada una vuelve a la base. Es mucho trabajo físico, sobre todo en cancha con pelota, pero en esta superficie de agua se siente mucho el trabajo".

image.png Entrenamientos muy físicos y sin contacto, como marca el protocolo

En cuanto a que tipo de competencia cree que se puede llegar a jugar, el entrenador del conjunto colegial, sostuvo que "no sabe nadie sobre este tema, porque es muy complicada la situación. Creo que en un mes o mes y medio, a lo mejor alguna clase de competencia o torneo vamos a poder jugar. Como dicen muchos, hasta que no esté la vacuna no sabemos que podés jugar. Es muy dificil seguir los entrenamientos sin lo que le gusta a las chicas que es jugar, con un torneo, con competencia, quitarle la pelota, estamos haciendo una especia de metegol, y eso no gusta. Capaz que es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. Estamos esperanzandos que algo se puede jugar".