En el ámbito de la Asociación Santafesina de Hockey la vuelta a los entrenamientos es una realidad. Tras la aprobación de los pertinentes protocolos por parte de las autoridades provinciales y municipales, los diferentes planteles volvieron a las prácticas del deporte de la bocha. Entre ellos está la línea amarilla del Club Náutico El Quillá. "Antes de que se establezca la cuarentena veníamos entrenando haciendo le pretemporada, y justo nos agarró en una época que el torneo estaba a punto de comenzar. La semana anterior se avisó de la cuarentena, así que nos quedamos todos con las ganas de arrancar", le dijo Iván Méndez a UNO Santa Fe.

Méndez, head coach del equipo de hockey El Quillá Amarillo, señaló que "durante la cuarentena el preparador físico Juani les pasó una serie de ejercicios a las chicas por semana. Algunas lo hacían, otras no, cuesta, la motivación era poca, yo me pongo en el lugar de ellas porque también soy jugador, y en el grupo se notó que las chicas querían moverse para no perder ritmo".

image.png La línea amarilla de El Quillá regresó a los entrenamientos de la mano de Méndez.

A cerca del regreso a las prácticas Méndez, el entrenador oriundo de la provincia de Entre Ríos de El Quillá consideró que "les costó un poco, sabemos que el tema de la cuarentena te mata. Las chicas están motivadas, pero igualmente no están viniendo todas, y el número es más reducido en comparación a la cantidad de jugadoras que teníamos antes de que de comienzo la cuarentena. Están contentas y muy felices de podido haber vuelto a pisar la cancha que es lo que todos anhelamos".

"Por lo que tengo entendido este año no se si se va a poder jugar algo. El protocolo está bastante exigente, así que un torneo competitivo, el Dos Orillas o algo similar no creo que se puede jugar. Lo lógico sería que no se juegue nada por este año, más que nada para cuidarse entre todos", comentó el director técnico de las Tiburonas sobre la posibilidad de disputar algún torneo de hockey.

Méndez agregó que "el protocolo es que las chicas tienen un lugar específico para ingresar, con la cancha desocupada, y los entrenamientos son de 45 minutos. Hay 15 minutos para cumplir la hora que se utilizan para desinfección del material y juntar las cosas. Después dentro de la cancha las reglas son el distanciamiento, y se nos permiten diez jugadoras por mitad de cancha, osea veinte en total, pero cumpliendo a rajatabla el distanciamiento".

En relación a cómo cree que se las puede motivar a las chicas, el entrenador Méndez, resaltó que "es complicado, pero lo importante es tratar de seguir entrenando, de hablarles, de decirles que no dejen de practicar, que sigan agarrando ritmo, y a no bajar los brazos, porque el día de mañana si volvemos a entrenar con intensidad, sino nos ponemos las pilas ahora nos va a costar el doble".

image.png El sintético de agua de El Quillá es el escenario de la vuelta a las prácticas.

El director técnico de El Quillá sostuvo que "en caso de volver a jugarse algo a la pretemporada hay que hacerla prácticamente de nuevo. El trabajo que estamos haciendo ahora, en comparación con una pretemporada a este nivel no es nada. Sería como una entrada en calor. Por eso hay que hace otro tipo de preparación".

"Al hockey me inicié a jugar hace seis años, en el 2014, en San Jorge de Villa Elisa, en la provincia de Entre Ríos, y en 2018 me vine a estudiar profesorado de Educación Física a Santa Fe. Tenía ganas de jugar y no sabía donde. Me habían dicho que estaba Banco, La Salle y El Quillá, pero no lo tenía definido, y me decidí jugar acá en esta casa y la verdad es que fue una buena elección".