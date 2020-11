Hockey: las infantiles de Colón de Santa Fe retornaron a practicar

"Este tema de la cuarentena fue bastante duro, sobre todo lo categoría que yo entreno, nos tocó la dificultad de empezar de modo virtual, de no saber cómo arrancar, como empezar y como enseñar. Pero después fue paso a paso y pudieron volver las más grandecitas, y ahí todo se encaminó" explicó Stefanía Pic a UNO Santa Fe.

La head coach del equipo Sub 12 de Colón de Santa Fe contó que "las chicas tomaron muy felices la vuelta a las prácticas, volvieron muy habladoras, después de siete meses era esperable algo así, bajemos la intensidad y no hablar tanto, porque era hablar y hablar entre las compañeritas y contarse todo, pero era algo lógico y que podía pasar".

La capitana del plantel superior de hockey de las Sabaleras destacó que "durante la cuarentena hacíamos charlas virtuales en las que les mostrábamos a las chicas partidos, ya que era todo más visual. Después cuando vimos que esto no iba a arrancar, mandábamos trabajos virtuales, los mostrábamos, pero ya no eran cara a cara, porque se había complicado. Posteriormente, si comenzamos a realizar prácticas virtuales, con palo y la bocha, cada una en su casa, pero todo virtual".

HOCKEY-2.jpg La entrenadora Stefanía Pic dando indicaciones a sus jugadoras en el sintético de la ASH. UNO Santa Fe

Agregó la talentosa jugadora colonista que "cuando estuvimos concurriendo un tiempito al parque del Sur para seguir trabajando la parte física y la coordinación, pero ahora es todo mucho menos grupal, más técnico, y sin partido, para poder aprovechar todo este tiempo que se perdió. No se puede tener situaciones de contacto, si se hace una sombra como para hacerlo más encaminado".

"En el sintético estamos entrenando 45 minutos y con hasta diez jugadoras como marca el protocolo, por lo tanto, hay que llegar bastante antes de que dé comienzo la práctica. En el club tenemos una lista más grande, por el espacio, y se puede mantener el distanciamiento. En la sede del club entrenamos en las canchitas de fútbol 5 que están pegadas a la pileta" recalcó la entrenadora de la Sub 12 de Colón que volvió a los entrenamientos.

La entrenadora de Colón explicó que "pensamos que el parate las iba a afectar un poco más, pero se notó que sirvió la parte técnica, porque en esta categoría es muy importante. Igualmente, volver a encarar un torneo o una competencia no será cuestión sencilla, por eso hay que ir de a poco, con mucha paciencia, sabiendo que este es un año muy particular. En las categorías infantiles no tuvimos muchas bajas, y en las categorías Sub 16 para arriba allí se notó una merma, algunas que dijeron bueno dejo hasta el año que viene, sobre todo en aquellas que han faltado a los entrenamientos por diversas razones".

HOCKEY-3.jpg El contacto de las jugadoras con el palo y la bocha ha sido muy importante en la vuelta a entrenar. UNO Santa Fe

Más consideraciones en rojo y negro

Por su parte, Stella Belmonte, coordinadora de inferiores de Colón sostuvo que "la vuelta fue con muchas expectativas, porque las nenas y los papás ya estaban un poco cansados de estar adentro. Antes de que se supiera que se iba a permitir el entrenamiento de los menores de 12, los padres ya estaban preguntando, así que había mucho interés en volver a los entrenamientos.

La dirigente sabalera contó que "en Sub 12 contamos entre 16 y 18 jugadoras, pero en infantiles de 11 para abajo, tenemos alrededor de 30 nenas que están volviendo de a poco. En estos días unas 20 más que han regresado, aunque tenemos muchas consultas de los padres para averiguar de cómo hay que hacer para anotarlas a chicas nuevas. La verdad que ha sido duro mantener todo, hubo que remarla bastante con las chicas más grande, las cuales muchas por miedo al contagio, por fiaca u otras razones no han vuelto. Algunas decidieron esperar el 2021, pero siempre está ese grupo base que quieren entrenar".

Asimismo, señaló que "los primeros meses hicimos todo virtual, hasta que por suerte se pudo abrir para los mayores de 14, ahí se comenzó a trabajar en el sintético de la ASH, hasta que habilitaron las instalaciones del club. Todo eso con las mayores, y así nos mantuvimos. En el sintético nos permiten entrenar 45 minutos de práctica, los elementos, como bocha y conos, los manipulan los entrenadores. Las chicas deben entrar con el tapa bocas hasta la cancha, y salir del mismo modo para conservar toda la cuestión sanitaria".