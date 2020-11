Hockey: Las Mamis de Utedyc trabajan a paso firme

image.png Los entrenamientos se realizan cumpliendo con los pertinentes protocolos.

El entrenador de las Mamis Hockey de Utedyc expresó que "la vuelta a los entrenamientos las chicas lo tomaron muy bien, imagínate que después de la primera cuarentena, que fue muy dura, ya que antes que pase todo esto habíamos jugado un amistoso, estaban muy contentas las chicas porque habían hecho una muy buena pretemporada y querían que arrancara cuanto antes el torneo. Teníamos jugadoras nuevas, que andaban muy bien, y algunas que después de todo ese parate dejaron por miedo al virus".

"El protocolo que nos exigen que no tengamos contacto entre jugadoras, debe haber distanciamiento, no se puede jugar el uno contra uno, y al no poder hacerse eso no podemos hacer reducidos ni amistosos. Nos permite todo lo demás, nosotros estamos haciendo mucha técnica, tratando de incorporar algunos gestos nuevos, y lo han hecho muy bien las chicas. Por ejemplo, antes eran fuertes con el mano juntas, y ahora incorporaron la barrida con manos juntas" señaló el entrenador de hockey santafesino.

El también integrante del plantel masculino de El Quillá resaltó que "Tratamos de ganarle a lo malo, ver lo bueno. En la parte física las chicas están cumpliendo muy bien, porque además de lo que hacemos acá en el sintético vamos al parque del Sur y hacemos una parte física. La verdad es que las veo muy motivadas, me sorprende y está bueno, que lo hacen ya pensando en el año que viene. No veo posible que tengamos algún tipo de competencia antes de fines de año, pero como se están dando las habilitaciones puede ser, ojalá porque las chicas quieren jugar".

El coach de las Mamis de Utedyc señaló que "el parate va a repercutir en el deportista en general, en algunos equipos más que en otros. Tengo conocimiento que algunos equipos ya no están haciendo nada. Me refiero exclusivamente a la rama de las Mamis, pero tengo compañeros que son entrenadores en otros clubes, y hay casos que dejaron hace un mes y otros dos meses, bueno a eso les va a repercutir un poco más. A nosotros en el juego colectivo, porque el formato de entrenamiento no ayuda mucho".

Más consideraciones

A su turno la jugadora Silvana Giménez destacó que "nos estamos adaptando, aunque en realidad nunca dejamos de entrenar. Incluso cuando fue el asunto de la cuarentena estricta el profe nos hacía charlas vía zoom, nos daba entrenamiento para no perder estado físico, y también nos daba cuestiones técnicas. Cada una lo adaptaba a lo que podía hacer en su casa, porque al principio no se podía salir a ningún lado".

La referente del plantel de Mamis de Utedyc contó que "la vuelta a los entrenamientos fue genial, no nos costó tanto porque nosotras ya veníamos entrenando las que podían en su casa, se perdió un poco el contacto del palo y la bocha. Somos que se ficharon este año unas 15 jugadoras, estamos en los torneos de la ASH desde hace un tiempo. Arrancamos en el año 2012 de cero, ya teníamos el apoyo de Utedyc, en el 2015 nos inscribimos en los torneos de la asociación, y fue muy importante porque fuimos creciendo de a poco. Hubo recambio, altas y bajas, pero ya hace dos años que tenemos un equipo consolidado".

"Ahora los entrenamientos podemos solamente con distancia, no se puede jugar. Creo que nos vamos a poder tener competencia, salvo que se haga una especie de torneo de verano como se armó el año pasado" sostuvo Silvana, quien destacó que "El año pasado para nosotros fue muy positivo, si bien no terminamos en la mejor posición en la tabla, si tuvimos muy buena competencia. Pudimos viajar al Nacional de Menores en Neuquén, y dentro de todo nos fue bien. Hace tres años que el profe está con nosotras, nos tiene mucha paciencia, y es muy didáctico y nos hace entender el juego".