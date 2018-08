Holanda aplastó a Irlanda y se coronó bicampeón del mundo en Londres

El deporte no se trata de merecimientos y muchas veces el resultado termina siendo "injusto" para los protagonistas. No siempre gana el que despliega un juego superior, gana el que mete más goles . Por suerte para el espectador, que pudo verlo más veces, en la final del Mundial de hockey prevaleció el mejor. Holanda debía ser el campeón, más allá de las sorpresas que tuvo el certamen. Por juego, agresividad, capacidad de triangular en cualquier sitio de la cancha, desde el fondo hasta en el área de ataque. Fue el equipo más vistoso y dinámico, y el único con cierta regularidad a lo largo de la competencia. En el último partido no defraudó, aunque el rival no era un gran oponente. Las de naranja vencieron a Irlanda, que estaba en esta instancia por primera vez en la historia, y se coronaron con la medalla de oro, igual que en La Haya 2014.