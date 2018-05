Houston eliminó a Utah y definirá la Conferencia Oeste contra Golden State

Houston Rockets (1) y Golden State Warriors (2) hicieron prevalecer su favoritismo y se enfrentarán en las finales de la Conferencia Oeste. Ambos ganaron el quinto partido de sus cruces ante Utah y New Orleans respectivamente 4-1. ¿Será una final anticipada?





Houston se valió de una notable producción del base Chris Paul (41+7+10) para vencer como local a Utah por 112 a 102 (21-16, 54-46, 75-78). En el mejor momento pudo distanciarse por 12 puntos y después logró sofocar el intento del rival sobre el cierre del tercer cuarto.





Esta fue la primera vez que el talentoso Paul (ex New Orleans, Clippers y 9 veces All Star Game) alcanzó las Serie Final de Conferencia después de 13 años de carrera. Evidentemente nunca había podido estar en el lugar y en el momento indicados. Esta será la primera vez.





Paul, junto con PJ Tucker (5/7 triples), en parte maquillaron a un gris James Harden (18 con 7/22). Utah intentó tirar del carro con el novato Donovan Mitchell (24+4+9) pero no alcanzó.





Con un margen que llegó a ser de hasta veintiséis, pero que en el cierre se redujo a sólo dos, el campeón Golden State, en su casa de Oakland, doblegó a New Orleans 113 a 104 (32-26, 59-56, 95-75) con 28+7+8 de Stephen Curry , 24+6+7 de Kevin Durant más el agregado de Klay Thompson (23). Draymond Green (19+14+9) quedó a una asistencia del triple doble. En el perdedor sobresalieron Anthony Davis (34+19, 13/26 de cancha) y Jrue Holiday (27+10+11).





Fuente: webasketball