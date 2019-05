Frank Darío Kudelka fue presentado este martes como nuevo entrenador de Newell's y admitió su preocupación por el promedio del descenso para la próxima temporada de la Superliga, aunque se mostró optimista en revertir la situación.

En ese sentido, no quiso involucrarse en la discusión que a nivel dirigencial se mantiene en la Superliga sobre la posibilidad de quitar los promedios como criterio de descenso para la próxima temporada. "Hoy hay promedios, no puedo pensar por lo que van a decidir otros, no es mi menester hacerlo, debemos manejarnos con la verdad, la gente y nosotros. Hoy hay promedios. No hay que tener miedo, es un desafío, una oportunidad en una institución de tanta grandeza, hay equipo para resolver esta situación entre todos", afirmó.

En ese sentido, Kudelka contó que junto a su cuerpo técnico están en un "tiempo de evaluación" respecto del armado del plantel. "Uno como técnico va conociendo en la previa, estamos en un tiempo de evaluación, y de tener la facultad de entre todos poder decidir el mejor plantel para lo que viene, veremos las bajas y altas, estamos haciendo un análisis exhaustivo", precisó.

"Estar en Newell's es una verdadera satisfacción, estoy donde quiero estar en este momento de mi carrera. Para muchos son lugares onerosos o difíciles y yo lo veo como una gran oportunidad", agregó.

Y, por último, reveló lo que pretende de su equipo de cara a la próxima temporada, donde juegue "sin temores y transmite en la cancha".

"Que sea un equipo sin miedos, sin temores, un equipo que transmita en la cancha una forma de jugar y que como consecuencia logre los objetivos que pretendemos", aseguró para decir que lo más importante "es la estructura anímica, emocional, la composición del plantel para que defienda una posición de tabla y una forma de jugar que vaya de la mano de lo que fue y es Newell's Old Boys", concluyó.