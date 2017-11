Hugo Ibarra: "Hacerle un gol a River fue lo más lindo que me pasó"

El ex futbolista de Boca Juniors, Hugo Benjamín Ibarra, ganador de 15 títulos y considerado como uno de los tres mejores laterales derechos en la historia del club, palpitó el Superclásico del próximo domingo ante River por la Superliga y confesó que el gol que convirtió en 2001 fue "lo más lindo" que le pasó en la carrera.



"Jugar en Boca y poder enfrentar a River es el sueño de todo chico. A mí me tocó jugar muchos y ganar bastantes. También me tocó hacer un gol y fue lo más lindo que me pudo pasar", expresó el lateral derecho formoseño ante 500 hinchas "xeneizes" que acudieron anoche a la inauguración de la muestra de Boca itinerante en San Miguel.



El "Negro", 15 veces campeón con la camiseta "Azul y Oro", estuvo junto a Roberto Passucci, otro ex jugador de Boca, y con el secretario General del club, Christian Gribaudo.



Ibarra fue el más solicitado por los hinchas para las fotos y los autógrafos en la inauguración del programa "Boca en tu Municipio" lanzado para acercar el club a los socios de distintas localidades.



El "Negro" Ibarra le convirtió a River en el Superclásico del 2001 que ganó el equipo de Carlos Bianchi por 3-0. Los otros tantos fueron de Juan Román Riquelme y del actual DT, Guillermo Barros Schelotto.