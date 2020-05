Huracán acordó con los jugadores que iban a quedar libres

Huracán cerró este viernes el acuerdo de pago con nueve de los diez jugadores cuyos contratos finalizarán el 30 de junio y habían intimado al club a través de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).

Carlos Araujo, Gonzalo Bettini, Nicolás Romat, Mauro Bogado, Adrián Calello, Joaquín Arzura, Rodrigo "Droopy" Gómez, Javier Mendoza y Juan Ignacio Vieyra resolvieron no ir a juicio contra Huracán y cobrarán la deuda pendiente desde enero y lo que corresponde a cada uno hasta el final de los vínculos.

El único de los diez que inició el reclamo por los sueldos impagos y quedó afuera del acuerdo es el arquero paraguayo Antony Silva, quien todavía no resolvió cómo rescindirá el vínculo que tenía firmado hasta diciembre. "Ya no me considero jugador de Huracán", declaró Silva días atrás en una entrevista con radio Rivadavia.

Los convenios de pago se suscribieron en la sede de Agremiados y el club, a través de su cuenta oficial, agradeció al gremio de los jugadores: "Queremos agradecer la intervención del Secretario General del gremio, Sergio Marchi, por su participación en la solución de este desencuentro".