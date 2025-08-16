Huracán quiere levantar cabeza ante un ascendente Argentinos

Huracán, próximo rival de Unión, recibirá a Argentinos, que viene de vencer al Tate, este sábado por la quinta fecha del Clausura.

Huracán y Argentinos chocan este sábado en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 16.15 horas de Argentina en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Globo” busca confirmar su levantada, mientras que el “Bicho” quiere ratificar su buena ubicación en la tabla de la zona.

Probables formaciones de Huracán vs Argentinos

Huracán: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el equipo. DT: Frank Darío Kudelka.

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy y Sebastián Prieto; Federico Fattori; Alan Lescano, Nicolás Oroz y Emiliano Viveros; Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.