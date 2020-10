Ian Reutemann fue tercero en La Plata

El humbolense Reutemann había arrancado el iernes en el primer entrenamiento finalizando tercero, mientras que en la jornada del sábado había arrancado muy bien ya que había conseguido ser segundo, y luego en el tercer entrenamiento ubicó la Dodge del Galarza Racing en lo más alto del podio.

En la clasificación largó su serie desde el primer escalón y un toque en pista hizo que debiera largar la final desde la posición 30. A pocas vueltas de finalizar y luego de haber remontado hasta el puesto 11, otro inconveniente en pista lo dejó fuera de la carrera.La amargura del sábado se contrastó con lo que fue la alegría del domingo tras haber finalizado tercero y haber logrado el pasaje a la copa Coronación.

En la jornada del domingo, luego de largar desde el puesto 1, la lluvia complicó su serie, debiendo largar la final desde el puesto 18. Con avances y esta vez, con la suerte de su lado, se encontró con el tercer escalón del podio en la ultima vuelta y se aseguró el pasaje a la copa de Oro.

image.png El volante humbolense logró entrar en la copa, ahora espera cumplir un buen papel en las tres fechas que quedan.

Reutemann comentó que "terminó el fin de semana. Positivo por el lado que sumamos buenos puntos y entramos en la copa de Oro. Me disculpo con todos los sponsors y la gente que me ayuda y hace el aguante por el exceso en la serie del día domingo que me relegó para la final". "Muchas gracias a todos los que hacen posible que yo corra. Ahora hay que pensar en las tres fechas que vienen para estar más firmes que nunca y pelear por la copa".

A la Copa Coronación TC Mouras clasificaron: Iván Ramos (Torino); Agustín Martínez (Ford); Juan Manuel Tomasello (Chevrolet); Matías Frano (Ford); Facundo Chapur (Ford); Ian Reutemann (Dodge); Maximiliano Vivot (Chevrolet); Matías Canapino (Chevrolet); Fernando Iglesias (Chevrolet); Sebastián Salse (Chevrolet); Alejandro Weimann (Ford) y Ramiro Granara (Dodge).

En el TC Pista Mouras

El piloto Alberto Jaime, bajo la Dodge de Las Toscas Racing, se adjudicó la competencia del TC Pista Mouras en el circuito platense, y obtuvo su primera victorias, luego de 24 carreras en la especialidad. El podio lo completaron Emmanuel Pérez Bravo (Chevrolet) y Tomás Brezzo (Chevrolet). La Etapa Regular quedó en manos de Tomás González.

Luego de obtener su primera victoria en la serie y largar desde la segunda colocación en la final, debido a un toque en pista, Tomás finalizó la sexa fecha en el puesto 20. De esta forma, pudo ganar la etapa regular y comenzar a pelear el campeonato con 15 puntos. Los 12 pilotos clasificados a la Copa Coronación de Plata son: Tomás González, Jeremías Olmedo, Marcos Quijada, Tobías Martínez, Nicolás Morán, Maximiliano Feito, Jeremías Scialchi, Tomás Brezzo, Eduardo Bracco, Ignacio Esquivel, Alberto Jaime y Agustín Suárez.