Ibrahimovic vuelve al Milan como asesor de los propietarios del club

Por su parte, Ibrahimovic se mostró "emocionado" por su nuevo rol ahora afuera de los campos de juego y dijo: "Mi amor por los 'rossoneri' nunca terminará y la oportunidad de ser parte de su futuro de una manera significativa es algo que sólo podría haber soñado"

"Agradezco esta oportunidad y les aseguro que no es una decisión que tomé a la ligera; es muy importante y personal para mí y mi familia. He pensado mucho, duro e intensamente en el primeros pasos de mi carrera fuera del fútbol, y no podría estar más emocionado de comenzar este viaje como miembro de RedBird y AC Milan", agregó el exgoleador sueco, de 42 años.

Ibrahimovic anunció su retiro como futbolista en junio pasado cuando vestía la camiseta del Milan en lo que había sido su segundo retorno al club.