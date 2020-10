Inglaterra: Pablo Zabaleta anunció su retiro del fútbol

"Después de 18 años como profesional he tomado la decisión de dejar el fútbol. Han sido años maravillosos donde pude disfrutar momentos únicos e inolvidables", comenzó diciendo Zabaleta en un mensaje que difundió por sus redes sociales. Asimismo el ahora ex futbolista añadió: "Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino: clubes, compañeros, entrenadores y, por supuesto, a toda mi familia y amigos".