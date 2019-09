Inglaterra tuvo un auspicioso debut en el Mundial

En el debut de Inglaterra –el único equipo del hemisferio norte que logró coronarse en la máxima cita en el año 2003-, en la RWC, el conjunto británico se encontró con un Tonga disciplinado y férreo en defensa que no le ofreció muchas oportunidades a quién, en los papeles, aparecía como favorito.

El triunfo del conjunto conducido por Eddie Jones por 35 a 3, tras un parcial favorable al cabo del primer tiempo de 18 a 3. Igualmente, en su debut mundialista, los ingleses mostraron algunos destellos de su juego y se impusieron sin inconvenientes al elenco de Tonga.

Para los británicos hubo tries de Manu Tuilagi en dos ocasiones, uno de Jamie George y Luke Cowan Dickie, más tres conversiones y tres penales de Owen Farrell. Por su parte, Tane Takulua logró un penal para los tonganos.

Las posiciones en el grupo C se encuentran del siguiente modo: Inglaterra 5, Francia 4, Argentina 1, Tonga y Estados Unidos 0. El próximo rival de Inglaterra será Estados Unidos el próximo jueves 26 de septiembre, a las 7.45, en el estadio Parque Misaki, Kobe. El sábado 28, a la 1.45, Tonga se medirá con Los Pumas en Higashiosaka.

El Trébol arrancó ganando

Irlanda derrotó a Escocia en el debut de ambas selecciones en la RWC 2019. El equipo del Trébol se impuso por 27 a 3, en el encuentro por el Grupo A, disputado en el Yokohama Stadium.

Sin contemplaciones, con juego simple pero efectivo, Irlanda confirmó su papel de favorito, al menos, para alcanzar los cuartos de final del torneo mientras que a Escocia no le alcanzó para igualar el desafío físico y táctico al que le invitaron los de Joe Schmidt.

Para el conjunto de Irlanda, que sumó punto bonus, hubo tries de James Ryan, Rory Best (c), Tadhg Furlong y Andrew Conway, más conversiones de Jonathan Sexton y Conor Murray, y un penal de Jack Carty.

Irlanda jugará el próximo sábado 21, ante Japón en Shizuoka, mientras que Escocia volverá a la acción enfrentando a Samoa, el lunes 30, en Kobe. Las posiciones en el grupo A quedaron del siguiente modo: Irlanda y Japón 5; Samoa, Rusia y Escocia 0.

Italia triunfó ante Namibia

En un partido disputado en el Hanazono Rugby Stadium, Italia derrotó a Namibia por 47 a 22, con bonus, en la presentación de ambos en la RWC 2019. Los Azzurros apoyaron un global de siete tries, mientras que los Welwitschias lo hicieron en tres oportunidades.

El conjunto italiano alistó a Nicolás Quaglio, Luca Bigi, Tiziano Pasquali; Alessandro Zanni y Federico Ruzza; Braam Steyn, Máxime Mbanda y el argentino Sergio Parisse; Tito Tebaldi y Tommaso Allan; Mattia Bellini, Lucas Morisi, Tommaso Benvenuti, Edoardo Padovani y Jayden Hayward.

Para la escuadra azurra hubo tries de Tommaso Allan, Mattia Bellini, Carlo Canna, Matteo Minozzi y un try penal. Más tres conversiones de Tommaso Allan, y dos de Carlo Canna. Para Namibia hubo ensayos de Stevens, Greyling y Plato, más dos conversiones y un penal de Lousber.

Las posiciones en el grupo B tiene puntero a Italia con 5, Nueva Zelanda 4; Canadá, Sudáfrica y Namibia 0. Ahora Italia enfentará el próximo jueves a Canadá en Fukuoka, mientras que Namibia hará lo propio el próximo sábado ante Sudáfrica en Toyota.

La agenda del Mundial de Japón tendrá su continuidad este lunes 23 de septiembre, a las 7.15, con el cruce entre Gales con Georgia en el City Of Toyota Stadium, en Aichi Precture. El martes 24, a las 7.15, en el Kumugaya Rugby Stadium, Rusia jugará con Samoa por el grupo A.