Ingresaron a robar en el predio de Villa Dora

De dicho depósito se han robado heladeras y otros elementos de importancia para el club, ahora ya no la tenían, pero si han sustraído herramientas importantes. En concreto fue vaciado entero, lo dejaron limpio aseguraron los dirigentes de Villa Dora. "Hay que seguir adelante, que le vamos a hacer, pero esto duele, porque encima que estamos en un momento complicado desde lo económico, pasa esto y te da más bronca y genera mucho dolor".

"Tenemos lo que era la parte de vestuarios, y como nosotros vamos a comenzar a organizar una liga de fútbol de aficionados, tenemos cinco canchas de fútbol. Le alquilábamos a una gente, y como desde marzo hasta el mes pasado desaparecieron por completo, y no nos pagaron el alquiler, entonces tomamos la determinación y rescindimos el contrato" comentó Adrián Ramseyer a UNO Santa Fe.

El vicepresidente del Club Atlético Villa Dora contó que "vamos a ver como cobramos la deuda, y lo vamos a organizar nosotros, porque sin baile ese va a convertirse en el principal recurso para la institución. Donde robaron es un lugar donde tenemos las herramientas y cosas para cortar el césped, para marcar la cancha, todas cosas que hay en un club para el mantenimiento del mismo".

VillaDora2.jpg Para poder ingresar a robar a un depósito, hicieron un boquete, y se llevaron elementos de importante valor para el funcionamiento de la institución. Prensa Villa Dora

"Adentro de ese depósito, es donde estaban las redes de fútbol, son diez las que se robaron, con lo que marcamos la cancha, y está todo vacío. No dejaron nada, quedaron partes de trofeos tirados en el piso y rotos, faltaba que se roben el hormiguero. Realmente no quedó nada" consignó Ramseyer. "Fui en la tarde del domingo, y el casero que tenemos lo que pasa que está a 150 metros de donde se encuentra dicho depósito. Ya nos habían robado en ocasiones anteriores, pero como veían cerveza, heladeras, cosas de más valor, pero ahora ya no perdonan nada. Es más el daño que hacen que lo que realmente se roban o pueden sacar de lo robado" comentó con muestras de dolor y resignación el dirigente de Villa Dora.

Ramseyer contó que "las redes de fútbol tienen un valor importante, cada una cuesta cerca de 7.500 pesos, por diez que son las que teníamos son 75.000 pesos. La marcadora de la cancha la compramos la semana pasada, y tiene un valor de 38.000 pesos. También faltaron dos latas de pintura de latex, herramientas manuales, una moladora angular, de todo en realidad, y estamos muy dolidos, porque se hace mucho sacrificio para poder mantener el club".

No es la primera vez que ladrones logran ingresar a este sector del Club Atlético Villa Dora, causando daños y llevándose elementos importantes. Serían más de cuatro veces y la última se produjo entre la madrugada del domingo. Las autoridades de la prestigiosa entidad santafesina esperan que las autoridades puedan dar con los responsables de lo sucedido, lo cual es lamentable, ya que el club no pasa por el mejor momento desde el punto de vista económico.

"No perdonan y van por todo. Cosas valiosas para el club pasaron a manos desconocidas, sabemos que nadie está exento a la inseguridad existente. Difícilmente encontramos a los responsables pero lo que si estamos seguros es que saldremos adelante con la colaboración de socios y amigos del club" señalaron en redes sociales desde el Club Atlético Villa Dora.