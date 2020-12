Inter batió a Palmeiras en la despedida de D'Alessandro

El zaguero argentino Víctor Cuesta -ex Arsenal, Huracán e Independiente- fue titular en el equipo local, mientras que Andrés D'Alessandro -ex River Plate- tuvo concurso a cuatro minutos del final para su despedida y el centrodelantero Leandro Fernández -ex Defensa y Justicia, Vélez e Independiente- quedó sin ingresar.

El mediapunta argentino, de 39 años, no renovará su contrato y pondrá el punto final a su brillante etapa en el club "gaúcho", donde jugó 12 temporadas y se convirtió en ídolo de su parcialidad.

A partir de enero próximo seguirá su carrera profesional en otro destino, que por ahora no fue confirmado, según apuntó el sitio "Sports.es".

En el otro encuentro de la velada, Botafogo se impuso por 2 a 1 ante Coritiba, de visitante en el estado Couto Pereira.

El equipo de la ciudad de Curitiba, que mantuvo sin ingreso al mediocampista Martín Sarrafiore -ex Huracán-, se puso en ventaja por intermedio de Neilton (27m. PT) y los de Río de Janeiro lo dieron vuelta en el segundo tiempo con doblete de Pedro Raúl (30 y 37 min), el segundo de tiro penal.

En el primer turno, Sport Recife igualó en un gol con Gremio, en el estadio Ilha do Retiro, con el gol de Dalberto (10m, PT) e igualó Pepe, de tiro penal (28m. ST).

El volante argentino Lucas Mugni -ex Colón de Santa Fe, Newell's y Lanús- formó parte de la plantilla titular del equipo local; mientras que el zaguero Walter Kannemann, de Gremio, se retiró expulsado por doble amonestación (6m. ST) y su connacional Diego Churín integró el ataque del equipo de Porto Alegre.

La fecha continuará mañana con estos partidos: Bragantino-Paranaense; Vasco da Gama-Santos; Flamengo-Bahía; y Fortaleza-Ceará. El lunes cierra con Corinthians-Goias.

Las principales posiciones son las siguientes: San Pablo, 53 puntos; Atl. Mineiro, 46; Flamengo, 45; Internacional, 44; Gremio, 42; Palmeiras, 41; Fluminense, 40; Santos, 38; Goianiense, 34; Corinthians, 33.