Interesante capacitación en hockey

La Asociación Santafesina de Hockey trabaja fuertemente en el crecimiento y desarrollo institucional y deportivo. Uno de los puntos claves es la capacitación ya que ayuda al fortalecimiento deportivo. Por eso el ente rector del hockey local llevó adelante un trabajo de capacitación que estuvo a cargo de Tomás Argento. Se trata de un Plan Nacional que dispone la Confederación Argentina de Hockey.





El ex jugador de los Leones y actualmente en Cerro de Pilar, llevó adelante una jornada de trabajo junto a los seleccionados Sub 14 y Sub 12 de la ASH, tanto en damas como en caballeros. También concurrieron los entrenadores, preparadores físicos, asistentes y directores técnicos de diversos clubes de la región, actividad que se llevó a cabo en el sintético de la ASH ubicado en el extremo sur de nuestra capital.





"La idea es que todas las regiones tengan un plan y de que estemos al tanto de lo que se hace en cada una; de cómo se desarrolla la disciplina en todos los aspectos. Queremos que las jugadoras y los entrenadores tengan un apoyo a partir de un seguimiento mensual aproximadamente, con el fin de obtener avances y cada día jueguen mejor" le dijo Argentino al área de prensa del ente rector del hockey local.





El coach expresó que "llevamos adelante una etapa de diagnóstico para ver donde estamos parados y teniendo un parámetro de eso, analizar como seguir creciendo. Generamos por un lado, ejercicios en base a objetivos técnicos-tácticos en la fase individual con circuitos donde la técnica es muy importante y por otro, un entrenamiento colectivo, haciendo hincapié más que nada en conceptos y entendimiento de juego".





Consideró que " La recepción fue muy buena, trabajé muy cómodo con la predisposición de todos. A partir de ahora, diagramaremos las futuras tareas a realizar. En mi próxima visita dentro de un mes, pautaremos nuevos objetivos de acuerdo a la evaluación que haré de lo hecho, para programar la continuidad del Plan y ver cómo seguir adelante".





Tal cual se diagramó, la jornada se dividió en dos instancias prácticas (de 11 a 13 y 15.30 a 17) y la posterior charla dirigida a los entrenadores en el SUM de la ASH.La etapa en campo se distribuyó en varias estaciones que supieron aprovechar al máximo por la calidad de la capacitación, que se extenderá hasta octubre de manera libre y gratuita, siendo las clases cada 15 días. Se espera para las próximas instancias del ciclo, a Carlos Potenza quien se especializa como preparador físico, Laura Del Colle (entrenadora de arqueras/os) y Gabriel Encinas (entrenador de córners cortos).





21818 f2 coaching hockey.jpg











El interasociaciones de caballeros

El pasado fin de semana se concretó la 8ª fecha del Torneo Dos Orillas de Caballeros que organizan en conjunto la Asociación Santafesina y la Asociación Paranaense de Hockey. En el sintético oficial, La Salle Jobson fue impiadoso con Oro Verde al imponerse 8 a 1. Los goles para la escuadra colegial fueron concretados por Matías Puliotti, Gastón Torres, Hernán Oroño, Fabricio Aragón, uno de Maximiliano Ortíz de penal, y tres de Martín Olivera, mientras que para la visita el descuento llegó por intermedio de Nicolás Cardone.





En el predio ubicado en la avenida 27 de Febrero en cercanía del parque de la Independencia, El Quillá superó ajustadamente a Provincial de Rosario 1 a 0 con un gol de Gonzálo Trinchieri. En la sección El Plumazo, ubicado en el ingreso a la capital entrerriana, Estudiantes de Paraná goleó a Talleres de Paraná por 5 a 1 y refrendó el título alcanzado recientemente en el Regional disputado en Rosario.





Los goles para el conjunto albinegro conducidos por el santafesino Alito Cattaneo, fueron concretados por Matías Cabrera en dos oportunidades, Juan Bizai, Gabriel Segovia, y Gonzálo Longo, mientras que para los visitantes lo consiguió Pedro Luque.





La tabla de posiciones quedó del siguiente modo: Paraná Rowing 15, El Quillá y Estudiantes de Paraná 13, Talleres de Paraná y Provincial de Rosario 10, Alma Juniors 6, La Salle Jobson 3 y Oro Verde 1. La novena fecha a disputarse el 2 de septiembre tendrá los siguientes cruces: El Quillá con Alma Juniors, Oro Verde con Estudiantes de Paraná, y el Paraná Rowing Club con Provincial de Rosario.