Italia: Juventus estrenará su título ante Cagliari

Juventus, que con un dominio abrumador se consagró campeón de la Serie A de Italia por novena temporada consecutiva, visitará hoy al Cagliari en el partido saliente de los ocho que completarán la 37ma. y penúltima fecha.

El encuentro se jugará en el estadio Sardegna Arena de la ciudad de Cagliari a partir de las 16.45 (hora de la Argentina) a puertas cerradas para el público a raíz de la pandemia de coronavirus y será televisado por la señal ESPN 2.

La "Juve" se coronó campeón en forma anticipada el domingo último tras imponerse sobre Sampdoria (2-0) y tiene la pretensión de mantener su racha ganadora en la Serie 'A' para llegar con buen ánimo a su compromiso de los octavos de final de la Champions League, el 7 de agosto próximo, en Turín, ante el Olympique de Lyon francés, ya que necesita remontar la derrota (1-0) en el cruce de ida para avanzar de fase.

Juventus tendrá como titular al argentino Gonzalo Higuaín para acompañar en la delantera al astro portugués Cristiano Ronaldo, y no estará por una lesión el cordobés Paulo Dybala, mientras que también jugará desde el inicio el uruguayo Rodrigo Bentancur, surgido de Boca Juniors.

En el Cagliari, que no juega por nada, será titular el delantero argentino Giovanni Simeone y no jugará el uruguayo Nahitan Nández, ex Boca Juniors, por acumulación de amonestaciones.

La Serie 'A' tiene definidos los equipos que jugarán las copas europeas en la próxima temporada y únicamente resta determinar un descenso entre dos equipos: Genoa o Lecce, uno de ellos acompañará a Brescia y Spal, que ya perdieron la categoría.

Si Genoa, que tendrá como titular al cordobés Cristian Romero, le gana como visitante al Sassuolo se salvará del descenso, aunque también podría hacerlo si empate y Lecce no consigue los tres puntos en su visita a Udinese, que tendrá en su formación inicial a los argentinos Juan Musso y Rodrigo De Paul.

oferta-higuain_862x485.jpg Higuaín nuevamente arrancaría como titular en Juventus, ante Cagliari, por la fecha 37 de la Liga de Italia.

El resumen de la penúltima fecha es el siguiente:

. Ayer: Parma 1-Atalanta 2 e Inter 2-Nápoli 0.

. Hoy:

. A las 14.30: Lazio-Brescia; Sampdoria-Milan; Sassuolo-Genoa; Udinese-Lecce y Hellas Verona-Spal.

. A las 16.45: Cagliari-Juventus; Fiorentina-Bologna y Torino-Roma.

. Posiciones:

Juventus (Campeón) 83 puntos; Inter 79; Atalanta 78; Lazio 75; Roma 64; Milan 60; Napoli 59; Sassuolo 48; Parma, Hellas Verona y Bologna 46; Fiorentina 43; Cagliari y Udinese 42; Sampdoria 41; Torino 39; Genoa 36; Lecce 32; Brescia (x) 24 y Spal (x) 20.

(x) Descendieron.