Italia: Napoli-Inter acapara la atención del Calcio

Napoli, líder de la Liga italiana de primera división con 24 unidades tras haber ganado los ocho partidos que jugó, recibirá este sábado al Inter, escolta con 22 puntos que tiene como capitán al argentino Mauro Icardi, en el partido excluyente de los dos que darán comienzo a la novena fecha.



El encuentro se jugará a partir de las 15.45 (hora de la Argentina) en el estadio San Paolo, de Nápoles, donde brilló el astro argentino Diego Armando Maradona entre 1984 y 1991, y será arbitrado por Luca Banti.



El Nápoli venció el domingo pasado a la Roma y el martes último perdió con el Manchester City en la Champions League, es decir que vivió una semana intensa y desea aprovechar que la Juventus, ganador de las últimas 6 ligas en forma consecutiva, bajó su eficacia en la actual temporada y viene de perder en la última fecha un invicto de 41 partidos, una marca impresionante, al caer frente a la Lazio.



El Inter, por su parte, marcha invicto con siete victorias y un empate, y viene con el ánimo alto tras haberse impuesto la semana pasada sobre el Milan en el clásico de la "Madoninna" por 3-2 con todos los goles anotados por el rosarino Icardi, integrante del seleccionado de fútbol de la Argentina.



El otro partido de la jornada lo jugarán este sábado desde las 13 la Sampdoria y el Crotone, en el estadio Luigi Ferraris, de Génova.



La "Samp" está ubicada en el sexto puesto con 14 unidades y cuenta con los argentinos Matías Silvestre (ex Boca) y Ricardo Álvarez (ex Vélez), mientras que Crotone (6) tiene a su compatriota Mariano Izco (ex San Telmo).



La novena jornada continuará el domingo con los siguientes partidos: Chievo Verona-Hellas Verona; Atalanta-Bologna; Benevento-Fiorentina; Milan-Genoa; Spal 2013-Sassuolo; Torino-Roma; Udinese-Juventus y Lazio-Cagliari.