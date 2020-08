Iturraspe: "La vuelta al hockey nos puso muy contentas"

Algo más de noventa pasaron para que el hockey vuelta los entrenamientos. Se ha cumplido casi un mes desde que las autoridades provinciales permitieron el regreso a las prácticas. En el caso de Náutico El Quillá, el elenco dirigido por Ariel Pérez Carli lo hace en su propia cancha ubicada en el lago del parque del Sur. Una de las jugadoras más importantes del plantel del Tiburón es Agustina Iturraspe, quien trabaja y juega al hockey en la entidad del sur de la ciudad desde los tres años y medio. Siempre lo hizo en el elenco del barrio Sur, salvo en 2017, cuando viajó a Italia a jugar profesionalmente una temporada. Además, en la actualidad está cursando el último año de la segunda carrera que estudia, ahora la de locutora nacional.

"A la cuarentena faltaría a la verdad si diría que la estoy pasando mal. Pero a la vez no puedo dejar de ver a mucha gente, conocida y no conocida, que si no está pasando por un buen momento. Esto afectó crudamente a la economía y a la salud de las personas, y es una situación muy difícil. Soy una persona muy empática, pero en lo personal tengo que ser agradecida", le dijo Agustina Iturraspe, de El Quillá, a UNO Santa Fe.

Iturraspe, una de las referentes del plantel superior de hockey de El Quillá manifestó que "desde el momento cero seguí trabajando desde mi casa, después empezamos a cursar de manera virtual, ya que estoy en el último año de la carrera de locutora nacional, y se complica con todo esto ya que no sabemos si vamos a poder rendir o no. Sería muy egoísta de mi parte quejarme, ya que tengo trabajo, sigo estudiando, tengo donde dormir y tengo mi comida diaria".

image.png Agustina Iturraspe juega al hockey desde los tres años en el Club Náutico El Quillá.

"En relación al hockey se siente mucho, ya que cuando entramos en cuarentena estábamos a punto de comenzar con el torneo. Si bien ahora volvimos a entrenar, no es lo mismo, porque es una incertidumbre de que no se sabe que va a pasar. Hay que tener una mentalidad positiva, esto lo atravesamos juntos y entre todos. Estoy desilusionada cuando veo mucha gente y me enojo, propagando la anticuarentena", manifestó Iturraspe que ya se entrena con el plantel de El Quillá.

Una pregunta clave es cómo pasó los casi cien días de cuarentena, e Iturraspe respondió que "haber estado tantos días sin hockey y encerrada fue duro porque por momentos perdía la motivación de entrenar en mi casa. Si bien dentro del club, el cuerpo técnico siempre estuvo atento y preocupadas por nosotras, ya sea con charlas virtuales, el preparador físico nos pasaba un entrenamiento diario. Fue un buen apoyo desde lo psicológico, pero como todo tenemos altibajos, y estar encerrados por ahí se complicada. Veníamos de una pretemporada bien intensa, y yo estaba en mi caso, en un muy buen momento en lo físico".

El regreso a los entrenamientos con El Quillá

Desde hace casi cuatro semanas la Asociación Santafesina de Hockey habilitó, protocolo mediante, el regreso a las prácticas, en el caso de El Quillá en su propio sintético, ubicado a la vera del lago del parque del Sur. Sobre este asunto, Agustina Iturraspe expresó que "la vuelta a los entrenamientos nos puso muy contentas, nos resultó de mucha motivación, dentro de toda esta incertidumbre es una muy buena noticia. El hacer actividad física, dentro de todo este panorama, en lo personal me ayuda mucho. Si bien es muy protocolar, te da esperanzas, en Santa Fe somos bastante privilegiados, el virus no se propagó, y si pasa hay que aprovechar al máximo los entrenamientos por si se corta todo. Y en caso de no pasar nada, seguir entrenando, viendo que para septiembre puede llegar a jugarse algo. Y también para el año que viene, hay que pasar esto como se pueda".

image.png La delantera jugó profesionalmente un año en el CUS Pisa de Italia en la liga mayor italiana.

"El protocolo básicamente exige ya ir cambiada al entrenamiento, para entrar directamente a la práctica. Cuando ingresamos al club nos toman la temperatura y nos higienizan. También cada una tiene que llevar sus elementos como de higiene, y con barbijo hasta ingresar a la cancha, siempre manteniendo el distanciamiento entre jugadoras. También la cantidad que puede estar una práctica, también los entrenadores, pero siempre y cuando respeten el protocolo. Son cosas diferentes, y hay cosas que no se pueden hacer. La parte de higiene es clave, por eso no podemos usar los vestuarios, no podemos quedarnos ahí finalizado el entrenamiento. Lo importante es que seguimos entrenando y eso es lo bueno" destacó Agus Iturraspe, jugadora de El Quillá, que estudia para locutora nacional, por lo que la podríamos considerar una persona de medios de comunicación.

A cerca de qué tipo de competencia cree que se puede llegar a jugar en lo que resta del año, Iturraspe sostuvo que "con suerte, si se llega a realizar alguna competencia, puede ser en septiembre del cual seguramente será solamente con los equipos santafesinos, a lo sumo se puede jugar con Esperanza. El torneo que siempre jugábamos con los entrerrianos no lo veo factible. Seguramente el tema protocolar será que no pueda haber público, el tema de los vestuarios se respete, y también el asunto de la higiene personal. Al menos de esa manera es la única que se puede llegar a jugar. Será clave seguir sin casos de coronavirus".

Finalmente, Iturraspe sostuvo sobre el futuro de las competencias con El Quillá que "en el caso de que se pueda jugar un torneo vamos a estar todas muy parejas. Desde que retomamos los entrenamientos nosotras estamos enfocadas más en lo físico, con lo cual no estamos con la necesidad de hacer una nueva pretemporada. Si bien estuvimos bastante tiempo paradas, el cuerpo tiene memoria para un deportista. Se notan falencias, pero estamos todas en las mismas condiciones".