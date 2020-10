Iván Basualdo: "Ya pasó lo peor y estoy casi normal"

Más adelante resaltó que “no perdí el olfato ni el gusto, tuve mucho dolor de cabeza, dolor de cuerpo, cansancio, ahora estoy casi normal, siento mucha congestión y un poco de cansancio pero estoy casi normal, tuve un poco de fiebre también”.

Para el exjugador de Macabi esta era una posibilidad importante de mostrarse en el exterior, por eso no dudó en afirmar: “Era lo que buscaba, no perder el ritmo o volver a la actividad en buen nivel y una liga competitiva, donde jugamos muy seguido, contra buenos jugadores, eran los objetivos, me siento que los fui cumpliendo, me sentí bien físicamente, no me costó adaptarme, era algo que tenía la duda después de tanto tiempo parado, saber como respondería el cuerpo”.

Basualdo.jpeg Iván Basualdo estaba teniendo una gran Liga con Leñadores de Durango.

Respecto a la continuidad en la LNBP, Basualdo apuntó que “a nosotros nos suspendieron las últimas fechas, perdimos los puntos por los casos de Covid, por prevención estamos aislados desde hace una semana. La idea es terminar la fase regular porque ya estamos clasificados para los playoffs. Machuca es positivo, Enzo Ruiz es negativo, la peor etapa fue la semana anterior”.

Para luego, agregar: “Los playoffs se juegan dentro de la zona y después la final de la Liga, estamos adentro y definíamos la posición, jugábamos contra Mineros en la fecha suspendida que será el rival en playoffs. Las fechas por todos los casos se están evaluando para definir la temporada. Fines de noviembre, principios de diciembre terminaría. Por lo que averigüé, podría sumarme a San Martín (Corrientes), habría que hacer un hisopado, pero es nuestra idea unirme al equipo”.

En la parte final, subrayó que “para todos era la oportunidad de volver a la actividad, para los que teníamos contrato en la Liga Nacional, era en el tiempo donde no había novedades, Machuca fue nominado a MVP de la zona, dejó una muy buena impresión, Erik Thomas también nominado en la otra zona, Juani Brussino también jugando a muy buen nivel. Pudimos dejar una muy buena impresión los argentinos. Acá se juega más rápido, al tener un DT argentino la impresión es que jugamos parecido a los equipos argentinos, hay una similitud, se juega con posesiones cortas, es la diferencia que más encuentro”.