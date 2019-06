En la fria noche del barrio porteño de Liniers, Jaguares refrendó su muy buen presente al imponerse a Sunwolves por 52 a 10. El cotejo se desarrolló en el José Amalfitani de Vélez Sarsfield y ante un muy buen marco de publico.

La franquicia que tiene como head coach a Gonzalo Quesada cerró una primera fase de competencia de la mejor manera. Ganó siendo superior a su rival japonés, con el sistema de rotación que hace que por má cambios que tenga el equipo, todos saben a lo que tienen que jugar y lo hacen con eficiencia.

Los argentinos arrancaron bien, en un partido duro e intenso. Con aproximaciones que recién pasando los doce minutos lograron traducir marcando un ensayo. Seguidamente, en una jugada dudosa, en favor de los japoneses, con el TMO de por medio, el árbitro convalidó un ensayo que dejó el marcador 7 a 5.

La buena presión de Jaguares le permitió a Cancelliere interceptar una pelota en la mitad de la cancha, correr y apoyar en el ingoal contrario. Los visitantes armaron una linda jugada y llegaron al try, para dejar el score 14 a 10. Pero nada estaba dicho, porque una infracción de un jugador fijiano en el cierre del primer periodo, terminó con un try penal y el parcial favorable a los argentinos por 21 a 10.



El tucumano Matías Orlando jugó un buen partido ante los japoneses.

En el arranque del complemento, con un maul muy sólido, y los problemas defensivos de los de camiseta roja, Montoya se desprendió de la formación y llegó al try, lo cual dejó 26 a 10 el tanteador. En una situación similar, con el maul a toda marcha, Montoya apoyó, pero por intermedio del TMO quedó anulado porque la pelota se le cayó antes de tocar el touch.

Más allá de esa situación, Jaguares dominaba, y con creces a su rival de turno. Los aplausos de pie fueron para Guido Petti que logró sacarse varios jugadores de encima para dejarle la pelota servida para que Mallía logre el try y ponga 33 a 10 el marcador.

Luego vino una buena acción colectiva a la que le puso el moño Moroni a partir de una buena habilitación de Cancelliere, que sumado al goal de Miotti quedó 40 a 10 el resultado. Una buena pared y para festejar su cumpleaños, Ortega Desio logró otro ensayo para dejar el tablero 45 a 10. En el tramo final fue Cancelliere el que llegó nuevamente al try, lo cual le permitió quedarse a Jaguares con un triunfo de 52 a 10.



Sebastián Cancilliere fue el autor de dos ensayos ante Sunwolves.









Jaguares ahora deberá esperar el rival para los cuartos de final, el cual se jugará el próximo viernes 21, en Liniers, y si tiene la suerte de imponerse, jugaría semifinales en condición de local. No caben dudas que fue la mejor temporada regular de la franquicia en el Super Rugby, ya que no solamente dominó con holgura la conferencia sudafricana, sino que lo hizo con buenos rendimientos, y base más amplia de jugadores.

Síntesis:

Jaguares 52-Sunwolves 10

Jaguares:Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Enrique Pieretto; Guido Petti y Lucas Paulos; Tomás Lezana, Juan Manuel Leguizamón y Rodrigo Bruni; Felipe Ezcurra y Domingo Miotti; Santiago Carreras, Santiago González Iglesias, Matías Orlando (c), Sebastián Cancelliere y Joaquín Tuculet. Entrenador: Gonzálo Quesada.

Ingresaron: Santiago Socino, Juan Pablo Zeiss, Santiago Medrano, Marcos Kremer, Francisco Gorrisen, Tomás Cubelli, Juan Cruz Mallía y Matías Moroni.

Sunwolves: Masataka Mikami Nathan Vella y Conan O´Donell; Mark Abbot y Tom Rowe; Ryota Hasegawa, Shuhei Matsuhashi y Ben Gunter; Jamie Booth y Hayden Parker; Hosea Saumaki, Timothy Lafaele, Josh Timu, Gerhard Van Der Heerver y Semisi Masirewa.

Ingresaron: Jaba Bregvadze, Shogo Miura, Takuma Asahara, Yuya Odo, Masakatsu Nishikawa, Keisuke Uchida, Takuya Yamasawa, Jason Emery.

Primer tiempo:10' Gol de Miotti por Try de Carreras (J), 27' Try de Van der Heever (S), 33' Gol de Miotti por Try de Cancelliere (J), 36' Try de Masirewa (S), 40' Try Penal (J)

Amonestados: 40' Masirewa y (S)

Resultado parcial: Jaguares 21-10 Sunwolves

Segundo tiempo: 40' Try de Montoya (J), 55 y 62' Goles de Miotti por Tries de Mallía y Moroni (J), 63' Try de Ortega Desio (J), 73' Gol de Miotti por Try de Cancelliere (J)

Referee: Federico Anselmi (Argentina)

Cancha: Estadio José Amalfitani, Buenos Aires.: