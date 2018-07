Jaguares con la mente en Bulls y Lions

Por la Fecha 17 del Personal Super Rugby, en Vélez, Jaguares venció a Stormers por 25 a 14, y sumó su séptima victoria al hilo. En las últimas horas, el staff técnico del equipo confirmó la lista de jugadores que viajarán al último periplo de la temporada.





Jaguares enfrentará a Bulls, en Pretoria, y a Sharks, en Durban, en lo que será los últimos dos compromisos de la franquicia argentina , al menos, en lo que refiere a la fase regular. En la presente jornada el equipo partirá, via Sao Pablo, hacia Johannesburgo, para luego realizar un vuelo interno en el país africano y llegar a Pretoria para el primer compromiso.





Entre los convocados se encuentran los entrerrianos Javier Ortega Desio y Marcos Kremer, más los rosarinos Emiliano Boffelli y Jerónimo De la Fuente. "Es un privilegio y una gran oportunidad. Hay muchos jugadores de peso del equipo que no les toca viajar, por ende es una gran responsabilidad" señaló Ortega Desio. El tercera línea formado en Estudiantes de Paraná destacó que "Hay que aprovechar el momento, el lugar donde uno está, cuidarlo, seguir laburando y darle lo mejor al equipo".





Explicó que "no me gustaría estar en la piel del entrenador porque se hace muy difícil armar los equipos, los planteles para la gira, es complicado. Es una parte que calculo que ni a ellos les gustará armar una lista sabiendo que hay tipos que laburan igual o más que otros y no les toca viajar, pero es parte de ser profesional, hay que acetar el lugar que le toca a uno y mirar para adelante siempre".





En consecuencia, el plantel que designó Mario Ledesma para viajar a Sudáfrica lo componen los siguientes jugadores: Matías Alemanno, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Sebastián Cancelliere, Agustín Creevy, Jerónimo De la Fuente, Bautista Delguy, Joaquín Díaz Bonilla, Javier Díaz, Bautista Ezcurra, Diego Fortuny, Santiago García Botta, Marcos Kremer, Martín Landajo, Tomás Lavanini, Juan Manuel Leguizamón, Tomás Lezana, Pablo Matera, Santiago Medrano, Julián Montoya, Matías Moroni, Ramiro Moyano, Matías Orlando, Javier Ortega Desio, Guido Petti, Nicolás Sánchez, Nahuel Tetaz y Juan Pablo Zeiss.





Entre las novedades está que el foward Guido Petti fue elegido por la Sanzaar como uno de los segundas líneas más destacados de la fecha 17 del Súper Rugby que se disputó el pasado fin de semana. El jugador formado en el San Isidro Club logró marcar un try frente a Stormers, pero fue clave en la obtención en el line out y el resto de las formaciones.