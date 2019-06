Jaguares cerró una gran gira por Oceanía al lograr imponerse a Reds por 34 a 23 en Brisbane. La ilusión del equipo de Quesada se agiganta, ya que con este triunfo se consolidó en la punta de la conferencia sudafricana.



La franquicia nacional empezó con alguna desprolijidad pero se fue acomodando y mostró virtudes. Estuvo lejos de una buena producción, pero logró superar en algunos aspectos del juego y se fue al descanso ganando por 15 a 13.



El equipo fue para adelante con el maul, el resultado del parcial fue cerrado, porque las acciones se dieron muy equilibradas. Hubo buenos rendimientos, la salida fue clave, y los tries de Carreras y Ezcurra lo pusieron arriba en el marcador.



Argentina por momentos se lo vió cansado, física y mentalmente. El equipo ganó un partido no jugando bien, fue clínico, cuando tuvo el control pudo marcar en el ingoal contrario. El maul defensivo, el scrum del complemento, fueron los puntos altos del equipo argentino.



No fue una buena actuación de Jaguares, independientemente del triunfo alcanzado. En un partido raro, en el final Santiago Carreras logró un try tras una intercepción y consiguió el punto bonus.



Los argentinos fueron muy eficientes en defensa, y le cortaron las chances de acercarse al ingoal visitante a los australianos. Santiago Carreras, del Córdoba Athlétic, jugó un gran partido, fue la figura, mostró un buen rendimiento en defensa, pero también fue el que le aportó dos ensayos, el segundo en el final del cotejo.



Un paso muy importante dió el conjunto nacional con el objetivo de terminar lo más arriba posible en la competencia organizada por la Sanzaar. La producción fue con altibajos, con luces y sombras, pero le ganó a un equipo limitado de Reds.



El segunda línea Tomás Lavanini fue otro punto alto en Jaguares.

Tres triunfos en la gira por Oceanía, lo cual la convierte en muy positiva. Ahora llegarán dos partidos en Vélez Sarsfield, ante Sharks, el sábado 8 de junio a las 16.40 hs, y ante Sunwolves, el viernes 14 de junio a las 19.10.



El hoocker Julián Montoya señaló que"fue un partido muy físico, muy duro, por suerte lo pudimos ganar. El último try es un premio a Santiago, ya que hizo un gran trabajo, pero todo es mérito de todo el equipo, el grupo está bien, y el equipo también".



"El balance es positivo, es una muy buena gira, con buenos resultados, salvo alguna lesión, todo ha sido muy bueno. El rendimiento del equipo ha sido regular ante cuatro rivales muy duros. No nos entusiasmamos más de la cuenta, pero sabemos que estamos por el camino correcto", manifestó el head coach Gonzálo Quesada.



Síntesis:



Reds 23- Jaguares 34



Reds: JP Smith, Brandon Paenga-Amosa y Taniela Tupou; Angus Blyth y Lukhan Salakaia-Loto; Angus Scott-Young, Liam Wright y Scott Higginbotham; Tate McDermott y Matthew McGahan; Filipo Daugunu, Samu Kerevi (capitán), Chris Feauai-Sautia, Jock Campbell y Bryce Hegarty. Entrenador: Brad Thorn.

Ingresaron: Alex Mafi, Ruan Smith, Gav Luka, Harry Hockings, Adam Korczyk, Scott Malolua, Duncan Paia’aua y Hamish Stewart.



Jaguares: Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy y Lucio Sordoni; Lucas Paulos y Tomás Lavanini; Guido Petti, Tomás Lezana y Javier Ortega Desio; Felipe Ezcurra y Joaquín Díaz Bonilla; Moyano, Matías Orlando (capitán), Matías Moroni, Santiago Carreras y Juan Cruz Mallía. Entrenador: Gonzálo Quesada.

Ingresaron:Julián Montoya, Mayco Vivas, Enrique Pieretto, Marcos Kremer, Juan Manuel Leguizamón, Pablo Matera, Tomás Cubelli y Jerónimo De la Fuente.



Primer tiempo: 13', Gol de Hegarty por Try de Feauai-Sautia (R); 15', Penal de Díaz Bonilla (J); 20', y 40', Penales de Hegarty (R); 24', Try de Carreras (J); 36', Gol de Díaz Bonilla por Try de Ezcurra (J).



Parcial: Reds 13-Jaguares 15



Segundo tiempo: 6', Penal de Hegarty (R); 14', 30', Goles de Díaz Bonilla por Tries de Montoya y Kremer (J); 36', Gol de Hegarty por Try de Campbell (R); 40', Try de Careras (J).



Cancha: Suncorp Stadium, Brisbane



Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).