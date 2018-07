Jaguares se enfoca en Sharks

El conjunto argentino deberá imponerse a Sharks, y aguardar que Lions sufra una derrota para lograr terminar en el primer puesto en su conferencia. El domingo fue muy tranquilo para el equipo, los jugadores almorzaron en las cercanías de la concentración, luego algunos descansaron en sus habitaciones, y tuvieron un regenerativo muy tranquilo. Este lunes feriado en nuestro país, será una jornada de ejercicios en el gimnasio y otro harán revisión del partido, mientras que finalizarán con una recuperación en el mar.

Para la segunda jornada, está previsto trabajos de alta intensidad física, los backs y los delanteros entrenan por separado, y por la tarde, en forma conjunta, será el tiempo de algunos movimientos. El miércoles es libre, aunque solamente habrá análisis de video por la noche. El jueves habrá gimnasio, y entrenamiento en el campo de juego, ambos de alta intensidad.

El Captain´s Run se llevará a cabo en el King´s Park Stadium, en el cual Jaguares realizará práctica de line out, análisis de video, para luego comenzar a moverse dentro del campo de juego. Como lo indica la organización del torneo, todos los rivales dentro de la conferencia se enfrentan dos veces en la temporada, siendo una de visitante y la otra en condición de local. Por eso mismo, estos dos equipos se vieron las caras hace apenas unas semanas en Buenos Aires, y la victoria quedó en casa. Aquel 25 de mayo, el conjunto argentino venció 29 a 13.

El excapitán, el platense Agustín Crevy, se refirió al choque con Bulls, y expresó que "Lamentablemente no los pudimos terminar, se empezó bien, comenzamos a encontrar huecos por todos lados, el sistema comenzó a funcionar bien, con los gatillos, que es cuando entra el tercer foward directamente, empezamos a encontrarle la dinámica, hasta que en algún momento se nos empezó a complicar".

Agregó que "Ahí fue porque nosotros comenzamos a jugar más con la pelota, no los dejamos respirar a ellos. Cuando los dejamos venir, ellos en su casa, no tuvimos esa defensa sólida, se agrandaron y pasó lo que pasó"

No coincidió con el entrenador Mario Ledesma, quien había expresado que el equipo había canchereado y por eso lo perdió, pero el capitán de Los Pumas , tiene otra visión, y señaló que"No creo que canchereamos adentro de la cancha, primero para cancherear hay que estar preparado, nosotros no demostramos desprecio al rival, creo que siempre entregamos lo mejor, ponerse esta camiseta es motivo de orgullo". "No anduvimos bien en defensa, no tuvimos esa capacidad para subir, nosotros cuando funciona bien, nos hacemos fuerte, y no se pudo hacer ante Bulls", cerró el hooker de Jaguares.