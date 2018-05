Jaguares se mide con los Sharks

Este viernes la franquicia argentina volverá a presentarse como local en el estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield. Será a partir de las 16.40, en el cual Jaguares se medirá con Sharks de Sudáfrica, un adversario al que nunca pudo imponerse desde que juega el torneo en 2016.

El entrenador argentino Mario Ledesma efectuó una sola variante en la formación que viene de derrotar a Bulls por 54 a 24. En el pack de fowards no habrá cambios, pero en los backs, el wing Ramiro Moyano ingresará en lugar de Sebastián Cancelliere.

El encuentro de la presente jornada será de vital importancia para Los Jaguares, que ocupan el séptimo lugar de la tabla general con 29 unidades, mientras que Sharks está octavo (es el último clasificado) con 28 unidades.

En la víspera, la franquicia nacional efectuó el captain´s run previo al choque frente a Sharks. La escuadra argentina buscará conseguir un resultado positivo para mantenerse con chances de clasificarse a los play offs.





25518 f2 jaguares.jpg



El rosarino Emiliano Boffelli opinó que "no vamos a buscar cambiar nada de lo que venimos llevando a cabo. No hay necesidad. Hemos enfrentado a equipos poderosos de este certamen y hemos podido dar un paso adelante y ser consistentes. Sharks es más duro que Bulls, pero eso no implica cambiar, sino seguir como venimos. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, conocemos perfectamente sus bondades, sus puntos altos y sus falencias. Conocemos su potencia en los delanteros, su tamaño y la disposición de los backs que son muy importantes también. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir con lo que nos trajo hasta acá, sin perder la concentración ni el foco en lo que entrenamos y buscar llevarlo a cabo".

"Hemos analizado y estudiado a los rivales. Tenemos claro que Sharks va a venir a imponerse físicamente, a buscar preponderancia en las formaciones fijas y, cuando les toque defender, lo van a hacer con vehemencia, van a tratar de que no podamos circular la pelota y buscarnos arriba. Estará en nosotros ser lo suficientemente ágiles y veloces para contrarrestarlos", expresó el back formado en Duendes de Rosario.





25518 f3 jaguares.jpg



El back de Jaguares destacó que "cada partido que pasa la confianza va en alza. Por supuesto que hay cierta presión, pero es positiva. Estamos bien de ánimo, centrados y concentrados. Obviamente que podemos tener un resultado que no sea el que deseamos, pero si en la cancha hacemos lo que entrenamos, si dejamos todo, si el equipo hace su trabajo y cada uno cumple su parte, y aun así no se da, nos habrá ganado un equipo mejor que hizo sus deberes y no habrá nada que reprocharse".





Equipos confirmados:

Jaguares: Santiago García Botta, Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro; Guido Petti y Tomás Lavanini; Tomás Lezana (capitán), Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Gonzalo Bertranou y Nicolás Sánchez; Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Bautista Delguy y Emiliano Boffelli.

Suplentes: Julián Montoya, Javier Díaz, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Juan Manuel Leguizamón, Martín Landajo, Bautista Ezcurra y Juan Cruz Mallía.

Sharks: Tendai Mtawarira, Armand van der Merwe y Thomas du Toit; Tyler Paul y Ruan Botah (capitán); Philip van der Walt, Jean-Luc du Preez y Daniel du Preez; Louis Schreuder y Robert du Preez; Lwazi Mvovo, Adnre Esterhuizen, Lukhanyo Am, Sibusiso Nkosi y Curwin Bosch.

Suplentes: Franco Marais, Juan Schoeman, Ross Geldenhuys, Stephan Lewies, Jacques Vermeulen, Cameron Wright, Marius Louw y Makazole Mapimpi.