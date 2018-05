Jaguares sumó la cuarta victoria consecutiva

Tras el triunfo ante Blues la semana pasada en Auckland, la franquicia argentina Jaguares , logró dar un paso importante al conseguir imponerse a los Chiefs de Nueva Zelanda por 23 a 19.

El conjunto conducido por Mario Ledesma hilvanó la cuarta victoria consecutiva en la misma cantidad de partidos, en una gira por Oceanía, que bien puede catalogarse de satisfactoria.

El cotejo en el estadio de Rotoura, fue un poco trabado en el comienzo, aunque los anfitriones consiguieron ponerse en ventaja a los 8 minutos con un penal de Damian McKenzie que los puso 3 a 0.

La respuesta del elenco argentino no se hizo esperar, y con un kick muy bien ejecutado por el rosarino Emiliano Boffelli, desde mitad cancha, se emparejó el marcador. Pasados los veinte minutos de juego, nuevamente McKenzie, puso las cosas 6 a 3.





4518 f2 jaguares.jpg







La garra del equipo nacional fue un factor clave, y por eso en un contragolpe espectacular, el tucumano Nicolás Sánchez se juntó con Tuculet, y llegó el try de Ramiro Moyano, que ponía el marcador 10 a 6, por la conversión del apertura argentino.

En el epílogo del primer tiempo, los Chiefs se recuperaron, y consiguieron dar vuelta el marcador, por lo que se fueron al descanso ganando por 12 a 10. La derecha de McKenzie, fue clave para pasar al frente en el marcador.

En el complemento, el tucumano Sánchez logró marcar un penal, y Jaguares pasó al frente por 13 a 12 en el marcador. Los dirigidos por Mario Ledesma supieron aprovechar las falencias defensivas de los dueños de casa y logró estirar diferencias.









4518 f4 jaguares.jpg







Pisando los diez minutos de juego, por un derrumbe intencional en el maul, llegó un try penal, a lo que hay que sumarle que dos jugadores locales vieron las tarjetas amarillas. En el tramo final del cotejo, el tucumano Sánchez concretó otro penal, y Jaguares estiró diferencias.

Sobre la hora los dueños de casa consiguieron un try de Jesse Parete, y la conversión de McKenzie, que dejó el marcador 23 a 19, en favor de los Jaguares.

La franquicia nacional venía de conseguir imponerse a Blues 20 a 13, y sigue a paso firme en su intención de clasificar a los play offs, lo cual sería un progreso en relación a algo que nunca pudo concretar.





4518 f4 jaguares.jpg







Las posiciones quedaron del siguiente modo: Lions 31, Jaguares 24, Bulls 20, Stormers y Sharks 18. El próximo partido será ante los Bulls, en Vélez Sarsfield, en dos semanas.





Síntesis:

Chiefs: Angus Ta'avao, Liam Polwart y Karl Tu'inukuafe; Michael Allardice y Tyler Ardron; Pita Sowakula, Liam Messam y Luke Jacobson; Te Toiroa Tahuriorangi y Damian McKenzie; Toni Pulu, Anton Lienert-Brown, Alex Nankivell, Solomon Alaimalo y Charlie Ngata. Entrenador: Colin Cooper.

Luego ingresaron Nathan Harris, Sam Prattley, Jeff Thwaites, Jesse Parete, Pita Gus Sowakula, Brad Weber, Marty McKenzie, Levi Aumua.

Jaguares: Santiago García Botta, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro; Guido Petti y Tomás Lavanini; Tomás Lezana, Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Gonzalo Bertranou y Nicolás Sánchez; Emiliano Boffelli, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando, Ramiro Moyano y Joaquín Tuculet (c). Entrenador: Mario Ledesma.

Luego ingresaron: Agustín Creevy, Javier Díaz, Santiago Medrano, Matías Alemanno, Leonardo Senatore, Martín Landajo, Santiago González Iglesias, Juan Cruz Mallía.

Primer tiempo:8', 23', 38' y 41', Penales de Mckenzie (C); 20', Penal de Boffelli (J); 26', Gol de Sánchez por Try de Moyano (J).

Segundo tiempo: 3', 31', Penales de Sánchez (J); 11', Try Penal (J); 41', Gol de Mckenzie por Try de Parete (C)

Amonestados: 4', Michael Allardice (C); 10', Liam Messam (C)

Cancha: Rotura (Hamilton)

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).