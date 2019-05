Con un final muy duro, en el cual tuvo que defender mucho, los Jaguares lograron derrotar a Waratahs en Sydney por 23 a 15. En el día de la Patria, la franquicia nacional consiguió una gran victoria de visitante, en la gira por Oceanía que es muy exigente.

Jaguares no tuvo una impecable actuación, pero con las ocho variantes, demostró que la estructura no se reciente. Sin dudas fue un gran triunfo de los conducidos por Quesada, que con jugadores con poca experiencia, los jugadores mostraron una confianza importante. Al punto que a poco del final y con el marcador apretado se animó a jugar una pelota en la que bien hubiese podido buscar los palos.

Los argentinos aún teniendo algunas imprecisiones, con puntos por ajustar, consiguió el segundo triunfo consecutivo en Oceanía, ante un rival plagado de Wallabies, lo cual no es poca casa. Al cabo del primer tiempo, los argentinos se imponían 10 a 3, merced a un try de Ramiro Moyano, que está en un gran momento, y cinco puntos con el pie del tucumano Domingo Miotti.

El hooker Julián Montoya jugó un buen partido en Australia

La franquicia nacional, lleva ocho partidos ganados y cinco perdidos, lidera la conferencia sudafricana, todo producto del trabajo que se viene realizando. Ahora quedan tres partidos, uno más en Australia, terminando la gira por Oceanía y los dos últimos en Vélez.

En el segundo tiempo, tras un comienzo un poco adverso, ya que no logró hacerse de la pelota, Waratahs aprovechó su momento para achicar diferencias y quedar 17 a 15 en el marcador.

Jaguares se volvió a enchufar, Cubelli tuvo una actuación determinante, y por eso logró contar con pelotas de calidad. No pudo llegar al try, pero a partir de las infracciones de los anfitriones logró un penal y quedar 20 a 15.

A pocos minutos del final, con una diferencia de cinco puntos, los dueños de casa tuvieron algunas chances de marcar, pero los argentinos tuvieron una buena reorganización defensiva y por eso no vieron caer el ingoal de los conducidos por Quesada.

El tucumano Ramiro Moyano, señaló que "sin palabras, creo que el equipo se lo merecía, hay cosas para corregir, pero estamos por el bueno equipo. Me quedo con la labor de los chicos, esperemos seguir así lo que queda de la gira. De a poco vamos madurando en las lagunas que tenemos. A pesar de eso salimos bien, y terminamos ganando".

"Tenemos que seguir trabajando partido a partido, laburar mucho en la semana, es muy bueno lo que se viene haciendo. Hay que dejar todo para terminar la gira que ha sido muy desgastante", manifestó el autor de dos tries ante los australianos.

El tucumano Matías Orlando tuvo un gran rendimiento ante Waratahs

Síntesis

Waratahs 15- Jaguares 23

Waratahs:Tom Robertson, Damien Fitzpatrick y Sekope Kepu; Ned Hanigan y Rob Simmons; Lachlan Swinton, Michael Hooper (capitán) y Michael Wells; Nick Phipps y Bernard Foley; Cameron Clark, Karmichael Hunt, Adam Ashley-Cooper, Alex Newsome y Kurtley Beale. Entrenador: Daryl Gibson.

Ingresaron: Tolu Latu, Harry Johnson-Holmes, Chris Talakai, Tom Staniforth, Will Miller, Jake Gordon, Lalakai Foketi y Curtis Rona.

Jaguares: Mayco Vivas, Julián Montoya y Santiago Medrano; Guido Petti y Marcos Kremer; Pablo Matera, Tomás Lezana y Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli y Domingo Miotti; Ramiro Moyano, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Santiago Carreras y Emiliano Boffelli. Entrenador: Gonzálo Quesada.

Ingresaron: Agustín Creevy, Nahuel Tetaz, Lucio Sordoni, Tomás Lavanini, Juan Manuel Leguizamón, Felipe Ezcurra, Joaquín Díaz Bonilla y Matías Moroni.

Primer tiempo: 25´ try de Moyano convertido por Miotti, 35´ penal de Foley, 39´ penal de Miotti.

Parcial: Waratahs 3- Jaguares 10.

Segundo tiempo: 8´ try de Moyano convertido por Miotti, 14´ try penal (W), 24´ try Curtis Rona, 31´ penal Díaz Bonilla, 42´ penal de Díaz Bonilla.

Amonestado: Pablo Matera.

Cancha: Western Sydney Stadium.

Referee: Paul Williams.