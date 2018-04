Jaguares volvió a ganar en Australia

En cumplimiento de la 10ª semana del Súper Rugby la franquicia nacional consiguió una importante victoria. En Canberra, la escuadra que tiene como head coach a Mario Ledesma logró doblegar a los Brumbies por 25 a 20.





El partido tuvo un arranque a muchísima intensidad. A los dos minutos de juego, Jaguares contó con un scrum a favor y un lanzamiento a partir de allí, que termino en una de las puntas, con Ramiro Moyano fuera de la cancha. Sin embargo, la visita robó ese line out, y luego de 18 fases y un gran control de pelota, Matías Orlando aterrizó en el ingoal local. Nicolás Sánchez marcó los dos puntos extra, y a los 5 minutos de juego, Jaguares ya ganaba 7 a 0.





Dos patadas a los palos del apertura tucumano mantuvieron a Jaguares en control total del partido durante los primeros 20 minutos. A partir de ese momento, los locales tuvieron mayor participación y, con pelota en mano, comenzaron a atacar al conjunto argentino.





En efecto, Brumbies tuvo una clara oportunidad de marcar puntos cuando su fórmula del line y maul dio frutos, e hizo que sus delanteros cayeran dentro del ingoal de Jaguares. Sin embargo, el árbitro Angus Gardner no pudo convalidar el try. A los 34 minutos, vendría la respuesta de la franquicia australiana, con las dos conquistas de Tom Banks, aunque ninguna pudo ser convertida. 13 a 10 al mediotiempo.





Jaguares Domingo 1.jpg





No comenzó fácil el segundo tiempo para el conjunto argentino. Pablo Matera, capitán del equipo, debió dejar la cancha, y a los 7 minutos, Emiliano Boffelli sufrió una tarjeta amarilla por golpear a un rival en el aire. Sin embargo, con inteligencia y capacidad, Jaguares puso el juego en el campo de Brumbies, y no solo no sufrió puntos en contra mientras tenía un jugador menos, sino que logró apoyar un try por intermedio de Jerónimo de la Fuente.





Pero los locales no perdieron el tiempo y volvieron a ponerse a tiro en el partido con el try apoyado por Chance Peni, luego de un -nuevamente- espectacular maul por parte de los delanteros de australianos.Ingresando en los últimos 15 minutos del partido, Jaguares ganaba solamente por 3, y fue Emi Boffelli, el tryman del equipo (8 conquistas en 9 partidos), el encargado de sumar para la visita.Con una gran defensa sobre el final de partido, Jaguares logró cuidar el ingoal, aunque no impidió que Brumbies marcara un penal en la última jugada del partido.





Gran partido, con pasajes de juego claros y de mucho control, con reacciones y personalidad en momentos complicados, que hicieron que Jaguares se lleve la cuarta victoria de la temporada. ¿Score final? 25 a 20 a favor de la visita.l próximo compromiso de Jaguares será el sábado 28 a las 4.35 en Eden Park, Auckland,, frente a Blues, que marcha último en el grupo neozelandés.





Jaguares Domingo 2.jpg



Testimonios en Australia

Joaquín Tuculet, que estuvo presente en el fondo de la cancha desde el inicio (la semana pasada comenzó el partido en el banco de suplentes), habló con ESPN una vez finalizado en el encuentro, y aseguró que -al menos por ahora- el equipo cumplió los objetivos propuestos.





"Feliz", comenzó diciendo el jugador platense. "Vinimos a jugar a esto, sacamos el partido adelante, y ahora tenemos que seguir". No será nada fácil el resto del periplo oceánico para la franquicia argentina. Auckland Blues y Waikato Chiefs esperan en Nueva Zelanda.





"Queríamos sumar puntos en la cancha y en la tabla, y pudimos hacerlo". En consecuencia de la victoria de hoy, Jaguares pudo escalar en la tabla de posiciones de la conferencia sudafricana, y superó a Stormers, que quedó ubicado en el último escalafón.





Síntesis

Brumbies: Allan Alaalatoa, Folau Fainga'a y Scott Sio; Isi Naisarani, David Pocock y Tom CusackSam Carter (cap) y Rory Arnold; Joe Powell y Wharenui Hawera; Henry Speight, Tevita Kuridrani, Kyle Godwin y Chance Peni; Tom Banks. Entrenador: Dan McKellar.





Luego ingresaron: Robbie Abel, Nick Mayhew, Mees Erasmus, Darcy Swain, Michael Oakman-Hunt, Matt Lucas, Jordan Jackson-Hope, Andrew Smith y Nick Mayhew.





Jaguares: Santiago García Botta, Agustín Crevy y Nahuel Tetaz Chaparro; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera (capitán), Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Gonzálo Bertranou y Nicolás Sánchez; Emiliano Boffelli, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando, Ramiro Moyano y Joaquín Tuculet. Entrenador: Mario Ledesma.





Luego ingresaron: Leonardo Senatore, Martín Landajo, Matías Alemanno, Julián Montoya, Juan Pablo Zeis, Bautista Ezcurra y Bautista Delguy.





Primer tiempo: 5', Gol de Sánchez por Try de Matías Orlando (J); 12', y 15', Penales de Sánchez (J); y 34' y 39', Tries de Tom Banks -2- (B).





Resultado Parcial: Brumbies 10 – Jaguares 13.





Segundo tiempo: 19', Gol de Sánchez por Try de Jerónimo De La Fuente (J). 25', Gol de Hawera Try de Chance Peni (B); 30', Try de Emiliano Boffelli (J), 40' Penal de Hawera (B).





Amarilla: ST: Emiliano Boffelli (J).