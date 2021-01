Jaime: "Tenemos muchas ansias de volver a jugar con Unión"

Para luego, agregar: “Con muchas ansias de volver a jugar, casi 11 meses sin un partido, hay que trabajar en lo físico y mental, será complicado y lindo a la vez volver a las canchas. Desde el club hay un proyecto muy lindo”.

Jaime no se plantea no quiere hacer futurología pero se atrevió a expresar que “lo nuestro es siempre mejorar día a día y eso se verá con el correr de los partidos. La pandemia frenó lo que iba camino a hacer una gran temporada. Eramos muy fuertes, un sello nuestro, en nuestra cancha. Estamos muy bien, por ahí la semana pasada con lo de Gastón (Marozzi) pegó un poco por la amistad, la energía que le pone Maxi (Martín) más la juventud que hay en el equipo, entrenando muy bien”.

Tate2.jpg El base Jaime recorrió todas las inferiores en Unión hasta llegar a la Liga Argentina de Básquet.

Hay un hecho puntual que también será importante en el Tate, y es la cantidad de herramientas que tiene a disposición el DT Juan Ponce. Al respecto añadió: “Somos un equipo de 12 jugadores que pueden tomar decisiones, ahí estará la diferencia que podemos sacar en el torneo. El hecho de jugar tantos partidos seguidos, demanda de personal, que todos estemos en la misma sintonía, en todas esas facetas las completamos. Estamos muy ilusionados con la química que hay en este plantel”.

En relación a la falta de rodaje con amistosos preliminares por la pandemia de coronavirus, el base rojiblanco aseveró: “En las prácticas se hacen 5 vs 5 pero nada replica lo que genera un partido. El hecho de que no haya público le saca algo importante a un partido. Había canchas pesadas que ahora no tendrán público. A nosotros nos hizo fuerte la intensidad”.

En el tramo final, no esquivó hablar de la llegada de Colón a la divisional, y apuntó que “está bueno que haya más básquet en la ciudad. Si Colón se suma para hacer las cosas bien, bienvenido sea. Ojalá que vuelva el público a los estadios y se puedan vivir lindos partidos”.