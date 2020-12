Jaime: "Tengo un muy buen concepto del básquet de Santa Fe"

Para luego, expresar: “Cuando me instalé en Rosario, llegué a Sportsmen Unidos, un club con mucha historia, que me hizo tomar todo de otra manera. Estuve a cargo de la Reserva y cuando llegó al club Gonzalo Pastorino junto a Walter Vives me permitieron estar con ellos. En 2017 participé del cuerpo técnico que ganó el Provincial en cancha de Regatas. Me gustan mucho el scouting y las estadísticas”.

Jaime puntualizó que “Marcelo Roig también me dio la chance de ser asistente en una U19 de Rosario, después llegué a Sportivo América donde dirigí todas las formativas y fui parte del proceso de Liga Argentina. Me fui a Maciel a coordinar todo el proyecto del básquet y por cuestiones personales me vine a vivir y trabajar a una empresa en Santa Fe, con lo cual se posibilitó esta vuelta a la actividad”.

coach2.jpg Antes de venir a Santa Fe, Jaime trabajó mucho en el básquet de Rosario.

Al momento de narrar su llegada al Tiburón, el joven estratega añadió que “me contactó Diego Gómez, ellos estaban en la transición breve desde la partida de dos entrenadores, preguntaron en la Asociación y dieron buenas referencias, estaban al tanto que no tenían club así que iniciamos las charlas y terminamos definiendo la situación hace pocos días”.

En cuanto a las categorías que tendrá a su cargo, Jaime confirmó que “tendré U18, U21 y Primera División. Estamos tratando de darle forma a un proyecto con objetivos a corto, mediano y largo plazo. La idea es proyectarse y superarse deportiva como institucionalmente, hacer crecer la disciplina un poco más. Vamos a tener reuniones en estos días con los profes y empezar a diagramar el proyecto que pondremos en práctica”.

En la parte final, acotó que “no tuve mucho contacto con la Asociación en sí, me gusta trabajar muchísimo, analizar los juegos y a los rivales. Me va a costar para recopilar material porque este año no hubo actividad, así que a la espera de conocer algunos jugadores. Tengo visto a varios de sus presencias en los provinciales. Tengo un muy buen concepto del básquet de Santa Fe. Siempre con selecciones que están en una final o entre los tres mejores lugares de la provincia. Se sabe que en esta Asociación siempre salen buenos jugadores”.