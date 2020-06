Joaquín Larrivey: "En Colón no dejé huella ni viceversa"

El paso de Joaquín Larrivey por Santa Fe en su momento fue resonante. Más que nada, porque se trataba de una incorporación de elite internacional para Colón por su trayectoria en la temporada 2010/11. Sin embargo, apenas marcó cuatro goles en 20 partidos y, cuando terminó su contrato, se fue sin despedirse. Para muchos, un paso efímero. Ahora con 36 años, el actual jugador de Universidad de Chile contó en una entrevista con TyC Sports que su deseo es retirarse en uno de los clubes de Argentina donde jugó.

Fueron solo tres, por eso dijo que la excepción es Colón y contó por qué: "En una nota radial estaba como panelista el Cabezón Claudio Marini, excompañero mío en Huracán, y me preguntó respecto a mi retiro, dónde me gustaría hacerlo en Argentina de los equipos en los que jugué, si Huracán, Vélez o Colón. Lo que dije es que Huracán y Vélez habían significado mucho para mí. Dentro de esas alternativas que me planteaba el Cabezón, elegí esos dos clubes porque en Colón estuve un año y no dejé huella en el club ni viceversa, aunque la pasé bien y di todo. Huracán fue mi casa y viví cosas muy fuertes, al igual que mi familia porque mi viejo y mi hermano recorrieron el país en el ascenso para seguirme y después también fueron a la cancha en Primera. Y en Vélez estuve poquito tiempo, pero significó mucho porque me trataron espectacular. Tranquilamente podría retirarme en la U si las circunstancias lo ameritan o en otro club que apueste por mi. La vida dentro del fútbol me enseñó a no planear demasiado, nunca me imaginé pasar por tantos clubes o continentes. Igualmente a los dos días salió hablando el presidente de Huracán y dijo que, pensando como hincha, no me contrataría".

image.png Joaquín Larrivey, hoy en U de Chile, dijo que quiere retirarse en Argentina, salvo en Colón.

Asimismo, Joaquín Larrivey dijo también que "a esta altura de mi vida expreso lo que siento. Huracán fue parte importante de mi vida y lo sigue siendo porque lo sigo queriendo. De hecho, volví a jugar con Colón y cuando le hice el gol sentí que no debía festejarlo, aunque por ahí hubiera sido lo correcto porque en definitiva es un gol, pero no lo hice. Me resulta curioso esto de no entender que yo estaba defendiendo la camiseta de otro club. Lo que yo hice fue intentar ganar con Vélez. Otra cosa es que el hincha se sienta dolido porque yo salí del club y fui partícipe del ascenso y una parte importante en la historia reciente de Huracán... de ahí a tratarme de traidor o desagradecido, me resulta curioso y llamativo y me gustaría que algún hincha me lo pueda explicar".

Sobre la antipatía con la gente por marcarle a sus exclubes, Joaquín Larrivey no dudó: "El peor momento de alguna manera fue en ese partido con Colón, en cancha de Huracán que justo ganamos y yo hice un gol. La final había sido hacía dos años y a la salida viví un momento un poco desagradable. Pero con esto del fútbol estoy un poco acostumbrado, sobre todo con las redes sociales.