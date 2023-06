Joaquín Ludueña competirá en el St Andrews Links Trophy, en Escocia

El jugador del Jockey Club de Santa Fe consiguió recientemente ganar la Copa Kenneth Gordon Davis una vez más. Fue con 130 impactos y siete de ventaja. El santafesino también logró ser el mejor aficionado en el 42ª abierto Norpatagónico en la provincia de Bahía Blanca, en el cual se impuso con 275 golpes.

Después de haber ganado la Clasificación en las dos últimas ediciones del campeonato – en esta con récord de 130 golpes – Joaquín Ludueña fue por más y se quedó con el 128º Campeonato Argentino de Aficionados. Por su parte, Schönbaum fue segundo en el mismo ordenamiento en el final de la temporada 2022-2023.

Desde su nacimiento en 1989, el St Andrews Links Trophy atrae la atención de los mejores Aficionados de todo el mundo, mucho de los cuáles han continuado sus carreras como Profesionales en los circuitos más importantes del mundo, como el PGA TOUR y el DP World Tour (European Tour). El World Amateur Golf Rankings (WAGR) ranquea a este certamen como uno de los más fuertes en el calendario. Se juega en el New Course y Old Course de St Andrews.