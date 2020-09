Joaquín Rey: "Por mi caso no hubo un solo contagio"

Dos días después de los síntomas le realizaron el hisopado que reveló el diagnóstico positivo a las 72 horas.

Al contrario de lo que lamentablemente pasa en otros lugares, a él no le alcanzan las palabras para agradecer el apoyo por parte de familiares, amigos e integrantes de la familia CUST: “No recibí un solo mensaje negativo, todos eran de aliento y creo que eso fue lo que me dio fuerzas para poder transitar estos días”.

Ahora ya con el alta, dice sentirse muy raro, a expresar que “salí a caminar un poco por la costa y procesar lo que me había pasado, volví con mis abuelos y los estoy cuidando más que nunca más allá de que me explicaron que ya no puedo contagiar a nadie. Estoy en una nube, no creo lo que pasó”.

Si bien por las últimas restricciones no puede volver a CUST Gym, Joaquín Rey no ve la hora de estar allí y poder dar una clase obviamente cumpliendo todas las normas de seguridad que él no tienen dudas funcionan a la perfección: “Por mí caso no hubo un solo contagio dentro del club”.

Fuente: Prensa CUST