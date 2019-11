Jockey ganó el clásico, y es finalista del Nacional de Clubes

Jockey Club venció a Duendes por 20 a 14 en el derby rosarino y definirá el certamen ante Hindú en Don Torcuato. En un gran partido disputado en Mendoza el conjunto de la URBA venció 31 a 21 a Marista y enfrentará al verdiblanco rosarino.

En un partido de dientes apretados jugado como todo clásico, el conjunto de Bernardo Urdaneta aprovecho su momento y se quedó con el pase a la gran final del ICBC Nacional de Clubes.

A los 4’ Santiago Araujo adelantaba a la visita con un penal en el inicio de la primera etapa, pero a los 25’ reacciono Jockey gracias a Facundo Ferrario quien apoyo el primer try de la tarde para poner el marcador 5 a 3.

Rápido de reflejos, Duendes volvió a adelantarse con un try de Román Pretz, poniendo a su equipo arriba por 8 a 5. Desde allí en más, el trámite de juego fue favorable al local, y tras una muy buena jugada colectiva, Marcos Lorenzini apoyo para poner las cosas 12 a 8. Con otro penal Santiago Araujo apertura verdinegro finalizaba el primer tiempo por 12 a 11.

El complemento comenzó con errores de ambos conjuntos, pero a los 12’ Lucas Vignau apoyo un nuevo try para el verdiblanco y así estirar diferencias. Cuando los dirigidos por Gastón Conde intentaron acercarse en el resultado, apareció Ignacio Dogliani con un exquisito drop para poner las cosas 20 a 11.

Si bien a pocos minutos del final nuevamente Santiago Araujo con un penal acerco a su equipo en el marcador, Jockey supo hacer correr el tiempo y se quedó con el boleto al partido definitorio por 20 a 14.

sevena 1.jpg

Testimonios en Fisherton

Luego de un disputado clásico que se definió por un escaso margen a favor de los dueños de casa, el hooker Lucas Vignau remarcó que “tras quedar eliminados en el Torneo del Interior nos replanteamos varias cosas como equipo, y es como que volvimos a nacer para conseguir este momento y estar en la final del Nacional de Clubes”

“Estamos muy contentos de poder definir el torneo, supimos sortear varios obstáculos ganándole a grandes equipos, esperemos estar a la altura para enfrentar otro gran rival como es Hindú”.

Por su parte, el fullback Patricio Baronio destacó que “ganar el clásico y pasar al final jugando en casa con nuestra gente es algo inexplicable, todavía queda un paso más y estamos muy confiados que vamos a dar todo ante Hindú”.

“Llegamos hasta esta instancia por un trabajo que se hizo desde que arrancó el año, si bien perdimos la final del Litoral, no pasamos de fase en el Torneo del Interior y nos reinventamos para jugar este certamen”.

sevena 2.jpg

Síntesis

Jockey Club R 20- Duendes RC 14

Jockey Club de Rosario: Agustín Orsi (Franco Manavella), Mariano Pigatto (Lucas Vignau) y Alfredo Gálvez (Francisco Trabucchi); Facundo Saranich y Marcos Lorenzini (Nicanor Minoldo); Máximo Oliveros, Emiliano Ferrari (Lucas Bur) y Sebastián Binner (cap); Nicolás Vergallo (Alejo Fradua) y Juan Albertengo (Ignacio Dogliani); Manuel De Marco (Gonzalo Prunotto), Facundo Ferrario, Matías Ferrario, Guido Pedregoza y Patricio Baronio. Entrenador: Bernardo Urdaneta y Juan Castro.

Duendes RC: Carlos Ibarguren (Francisco Angaroni), Bernardo Lis y Alejo Pardini (Jonatan Morski); Nicolás Sanchez y Facundo Sacovechi (Rafael Gietz); Jeremías Del Mastro (Federico Ciancio), Giuliano Bufarini y Román Pretz; Pedro Imhoff (Carlos Araujo) y Santiago Araujo (cap); Joaquín Brogliatti, Santiago Chocobares, Julián Denhoff (Rodrigo Santiago), Martín Pellegrino y Juan Manuel Narvaja (Giuliano Francescangeli). Entrenador: Gastón Conde.

Primer tiempo: 4´ amarilla Orsi, 5´ penal Santiago Araujo, 20´ try Ferrario, 25´ try Pretz, 30´ try Lorenzini convertido por Albertengo, 31´ amarilla Denhoff, 45´ penal Santiago Araujo.

Segundo tiempo: 10´ try Vignau, 29´ drop Dogliani, 30´ amarilla Francescangeli, 34´ penal Santiago Araujo.