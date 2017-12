Jorge Almirón no será entrenador de Las Palmas

La historia entre Jorge Almirón y Las Palmas no tuvo el final esperado para el entrenador argentino, que no podrá dirigir en España luego de que la Federación española le denegara el permiso por no tener la experiencia que exige la UEFA.





El ente que conduce el fútbol de Europa pide cinco temporadas dirigiendo en Primera División para los entrenadores que no realizaron el curso de DT en la propia UEFA y el ex técnico de Lanús no cumplía con este requisito.





Después de unos días, la dirigencia de Las Palmas recibió la respuesta del comité de entrenadores de la RFEF y dio a conocer que no podrán contratar a Almirón.