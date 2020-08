Jorge Ameal: "Es mentira que no queremos jugar contra River"

Durante el transcurso de la semana Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, contaba que la postura del club respecto de la fecha de los clásicos, que tiene pensado la AFA para el torneo que se jugará entre septiembre y diciembre, es en contra ya que de esa manera, "se desvalorizaba".

Para evitar cualquier error de interpretación al respecto, Ameal dialogó este miércoles en "Como te va Ok" y dejó en claro que Boca quiere jugar ante River, pero no en el contexto que plantea AFA: "No es verdad que no queremos jugar contra River. Privilegiamos lo deportivo a lo comercial. Queremos jugar contra ellos pero por temas deportivos, que no sea solo por un tema comercial", manifestó.

image.png Jorge Amor Ameal contó cuál es la postura de Boca para los partidos ante River en la fecha de los Clásicos.

En esa misma línea, el dirigente agregó: "Hay varios equipos que opinan como nosotros. Creo que el 90 por ciento ha dicho que no quiere jugar los clásicos por el tema comercial, no por lo deportivo. no queremos es que sean por algo comercial, que no sean pedidos por las empresas que trabajan en la televisión".

Por otro lado, Ameal se refirió a la situación de transferencias, y avisó que todos los jugadores del equipo están en el mercado: "Mantuvimos a los jugadores pero son todos transferibles sin excepción, hay que entenderlo. Queremos mantener nuestro plantel porque estamos muy bien y queremos seguir mejorando", finalizó.