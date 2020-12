El actual concejero de la Unión Argentina de Rugby expresó que "el rugby se extraña mucho, de todos modos, en el club hicimos mucha actividad virtual, con mucho compromiso de los entrenadores, y de los jugadores. Cuando se pudo volver, y la autoridad sanitaria local lo fue autorizando, con menos gente, con burbujas, pero fuimos lentamente volviendo".

El expresidente de la Unión Santafesina de Rugby destacó que "apenas teníamos algún indicio que podíamos llegar a molestar el bienestar del jugador paramos los entrenamientos por precaución. Cada parate que tuvimos que afrontar y el reinicio nos costó mucho, pero hay que cuidar mucho al jugador y en Universitario logramos plasmarlo".

Jorge bruzzone 2.JPG Jorge Bruzzone fue entrenador, vicepresidente y presidente de la Unión Santafesina de Rugby.

Los comienzos en el rugby

A cerca de sus comienzos en el deporte de la pelota ovalada Jorge Bruzzone comentó que "en el rugby me inicié a los 13 años, cuando ingresé a la Escuela Industrial Superior, ahí conocí amigos que todavía tengo, que son de la peña de los galanes. Ahí estaban Hugo Millaá, José María Sancho, Santos Presa, Eduardo Fernández y Juan Carlos Dusso, entre otros tantos nombres. Todos ellos habían empezado a jugar al rugby, me entusiasmaron y la primera vez que toqué una pelota de rugby me gustó. Enseguida supe que era el deporte que me gustaba".

El exentrenador del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby agregó que "mi primer partido lo recuerdo clarito, fue en cancha de Cha Roga, atrás del colegio Don Bosco, una cancha que tenía, lo fui a ver a jugar a los tres hermanos Ferro, Carlitos, que es un gran amigo, recuerdo al Tucho Merlo, y mi primer entrenador fue René Bay, que ahí como estaba me pregunto si me animaba. Ahí nomás pantalón corto y a la cancha, y a partir de ahí fue mi entrenador, fue el que más me entusiasmó, y un amigo de mi familia, porque tenía una relación con mi hermano. Con René (expresidente de Uni) seguí un tiempo, y después armamos las juveniles de Uni que recién arrancaban".

Un momento clave en todo jugador de rugby es llegar al plantel superior sobre lo cual Jorge Bruzzone recordó que "jugaba en la cuarta división, me acuerdo que cuando subo, en realidad me ponen en segunda porque era un juvenil que recién subía. Como mi carácter es fuerte, me enojé porque quería jugar enseguida en la primera. Había jugado bien en reserva y enseguida me pasaron a la primera división, los entrenadores eran Careta Niklison y el almirante Luis María Kelly que era un hombre que había llegado de Los Matreros de Buenos Aires. El Pato Royo lo había sumado a entrenar al club, y recuerdo que estaban Hugo Millaá, el Lagarto Sancho, Juanchi Bassi, el Sapo Meretta, el Gringo Trejo, la Lola Nuñez, el Colo Zalazar, estamos hablando de los años 76 y 77. Que recuerdo que estábamos en plena época del proceso militar y el amigo Videla que nos asustó mucho. Teníamos que entrenar escondidos porque justamente éramos universitarios".

Jorge bruzzone 3.JPG En Universitario, Jorge Bruzzone cumplió el rol de jugador y entrenador de rugby, y hasta llegó a ser su presidente.

Un momento clave en su vida

En el plantel superior de Universitario Jorge jugó más de siete años. Se producen dos hechos claves; una lesión y el nacimiento de su hijo mayor Pablo. "Jugué siete años en primera, ahí me lastimo el hombro, y tuve que dejar de jugar porque ya la familia crecía, los trabajos apremiaban. Y ahí aparece Juan Manuel Mateo que le da una impronta diferente al club, y ahí me sumo como ayudante de entrenador junto a Pachacho Menegón. Fue un momento bisagra para Universitario, en el cual nuestras cabezas, recuerdo las palabras de Juan de esa época, ustedes tienen mucho potencial, pero hay que explotarlo, o sea que nos quería decir que es producto bruto y hay que ponerle mano de obra y él se lo puso. Se aprendió mucho, y luego pasé a ser entrenador de la primera cuando él deja".

En esta nueva etapa de su carrera, ahora como entrenador, Jorge Bruzzone señaló que "me tocó vivir dos etapas como entrenador en Universitario. Vinieron años difíciles y años muy lindos. Me tocó ser jugador en las épocas feas, ser entrenador en épocas medias, y ser coach y dirigente en una gran etapa de Universitario. Me tocó dirigir una primera línea que tenía a Juan Carlos Sal, Julio Clement y Marcelo Torres, estaba el desaparecido trágicamente Peti Ozarowski, Gabriel Bustos, Coco Basile, jugadores con un pack de fowards muy poderoso".

"No me puedo olvidar del Carltos Taboada, Diego Fernández, Colo Zalazar, Poto Epelbaum, Cacho Rivero, Zonta, Pelusa, entre otros. Esa sería la primera camada de Universitario que alcanzar algún tipo importancia, al cual se le suman una buena camada de juveniles. Ahí estaban Andrés Irigoyen, Nacho Gómez, Diego Frenguelli, el Chino Manassero", enumeró el expresidente del Club Universitario de Santa Fe.

Jorge bruzzone 4.JPG Jorge Bruzzone contó que primer entrenador en Universitario fue otro cuervo de ley: René Bay.

Otras etapas en el mundo ovalado

Jorge Bruzzone fue durante mucho tiempo, en diferentes ubicaciones, entrenador del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby, sobre lo cual recordó que "al seleccionado llego porque Universitario era el club que comenzó a comandar el rugby, teníamos como rival a La Salle y luego Santa Fe Rugby, con quien nos disputábamos la supremacía del rugby santafesino. Nosotros logramos imponer nuestro juego, nuestro equipo, y eso te lleva indefectiblemente al seleccionado. Al principio nos costó unir a los equipos, había mucha rivalidad, pero junto con entrenadores de otros clubes, que tuvieron la misma grandeza que nosotros, nos pusimos a armar seleccionados de Santa Fe importantes".

"En el seleccionado compartí el cuerpo de entrenadores muchos años con Hugo Millaá, al lado siempre, con Raúl De Biaggio y el Fino López, fueron nuestros inicios, ahí se aunaron dos fuerzas que tenían grandes equipos. Luego fui mánager de un equipo que entrenaban Julio Clement y Marcelo Torres, me pidieron que sea el mánager deportivo del equipo, y también fue una muy linda experiencia", contó Jorge Bruzzone, actual coordinador deportivo de la entidad de barrio Las Delicias.

Luego de su etapa como jugador y entrenador llega la de dirigente. "Llego en un momento bisagra, aunque mi objetivo era entrenar, y el club tenía esas fracturas y esas diferencias que nunca se sabe porque, y buscaron alguien que uniera a Universitario. Un grupo de amigos y no tan amigos, partiendo de mi rol con la primera me había dado chapa, fui un año presidente, con un sólo objetivo; poder unir al club, y que creo que lo conseguimos. Volví a ser entrenador y dejé la presidencia en manos de quienes estaban más capacitados".

En él su continuidad como dirigente llegó el paso a la Unión Santafesina de Rugby, en cual fue secretario, y posteriormente vicepresidente y presidente. "A la USR llego porque hay un momento que hay que elegir representante de los clubes, y Uni me propone como secretario y soy aceptado por el resto de los clubes de Santa Fe. Ahí el trabajo fue junto a Pedro Benet que era el presidente, en el cual la relación fue excelente. Teníamos una visión similar del rugby, y llevamos tres años muy buenos. Luego Pedro deja, porque el ciclo se agota, y me toca asumir como presidente. Ya era vicepresidente, porque lamentablemente había fallecido Tolín Dalla Fontana, y por circunstancia de la vida me toca heredar la vicepresidencia. Y cuando Pedro decide dejar soy elegido con mucho orgullo en el cargo más importante de mi historia en el rugby".