Jorge Qüesta: "CRAI es el mejor club del mundo"

Jorge Qüesta es una de las personalidades que tiene el rugby santafesino. Amante del fútbol, sus inicios en el rugby fueron en Cha Roga Club, para luego convertirse en jugador del CRAI. Comenzó como tres cuartos; lo hizo como wing, full back o centro, pero en la entidad de la autopista pasó a ocupar el puesto de primera línea.

En los seleccionados de la USR, arrancó en el juvenil, y luego lo realizó en el mayor, en el que se dio el gusto de jugar los partidos internacionales con Francia y Australia en Santa Fe, y varios ante Los Pumas.

"La verdad que este tema de la cuarentena la estoy pasando bastante bien, viendo con lo que está pasando alguna gente, y bien en comparación con gente que no puede trabajar ni salir. La profesión nuestra te da la posibilidad de que sea una necesidad, las situaciones siguen estando, tengo que seguir trabajando, pero no podemos atender en el estudio. Tuvimos que tener toda una modificación intelectual para pasar a la firma digital. Yo hago mucho derecho federal y ya la teníamos, pero nos tuvimos que readaptar para el ámbito provincial" le dijo el doctor Jorge Qüesta a UNO Santa Fe.

El actual entrenador de la división Menores de 17 de CRAI expresó que "el rugby se extraña tremendamente, no solamente el rugby de verlo, lo que se extraña es el rugby y el club. Nosotros nos mantuvimos comunicados, cuando fue la etapa más dura de la cuarentena, la división que entreno, teníamos 40 jugadores, y el profesor Alcídes Landi nos preparó a los entrenadores, hizo todo un trabajo por zoom para mantener a los jugadores, entrenadores y dirigentes vinculados".

Agregó que "la verdad es que cuando no lo tenes te das cuenta todo lo que el rugby te brinda. Ser entrenador, estar en la práctica del plantel superior, compartir el fin de semana en el club, eso es lo que más extraña. Es como el asado, que no es solamente poner la carne en la parrilla, sino que es toda la liturgia, y la verdad que eso es lo que se ve en el rugby, esa liturgia, sin temor a equivocarme, es en todos los clubes igual".

Acerca de lo que significa el CRAI para él comentó que "No te lo puedo resumir en una palabra. No te lo puedo definir porque te sentís tan incorporado ya que formas una parte. Te sentís que el CRAI sos vos, y que vos sos el CRAI. No tengo una cosa para decirte, es mi vida, es mi lugar, porque en realidad jugué muchos años, con tanta gente, y tengo muchos amigos. Tengo una cuestión familliar, Jorgito empezó a seguirme a los tres años, que iba a los partidos, y nos siguió a todos lados. Hay un dicho de Teté Raffa que dice que CRAI es el mejor club del mundo. Él lo sostiene, y entonces nosotros decimos que como dice el que CRAI es el mejor club del mundo, y yo lo repito donde sea".

Questa2.jpg En CRAI fue jugador del plantel superior y se retiró definitivamente en el 2010. UNO Santa Fe

Sus comienzos en el rugby

El doctor Qüesta comentó que "iba al colegio Inmaculada, pero era muy futbolero. En el primer año pasaron por las aulas a reclutar jugadores el Talo Esquivel y Carlitos Tarelli, dos próceres del CRAI. Empecé a entrenar en el colegio, jugué algún partido, me encendió, pero seguí con el fútbol. En tercer año me fui al colegio Nacional y ahí conocí a una persona que me invitó a jugar al rugby a Cha Roga. Tenía 17 años, me lleva el Flaco Casañas, que después jugó un tiempo y dejó. Cuando llego el entrenador era el Pelusa Lazzeroni y Silva. Se entrenaba en el club Ferro pegado al parque de la Locomotora, y se jugaba en el predio de los viales en la ruta 1".

"Me inicié jugando de wing, debuté con Rowing, hice un par de tries, y al día siguiente jugué en segunda. Justo viene el tema del seleccionado juvenil, Copete Burgos era el entrenador, y salimos subcampeones argentinos en San Juan, que fue el mayor logro de la USR. En el seleccionado estaban Pacho Montes de Oca, Claudio Sánchez, Marcelo Rhor, el Negro Pedrozzo, Jorge Patrizi, Tristán Peralta Pino, y muchos más. En Cha Roga eran más grande que yo, tenía diferencias de edad. Estaba Horacio Borzone, Rossi, el hooker Juan de Dios Moscoso, la Cancha Colombo, Melano, un wing era Carughi, el medio scrum en ese momento Zilonka estaba lesionado entonces jugaba Ricardo Elizalde y el apertura era Pedro Benet. En Cha Roga estuve 5 años, y la verdad que pasaron muchas cosas como el terreno actual" destacó el exprimera línea del CRAI.

Questa3.JPG Jorge contó sobre su pase de Cha Roga al CRAI como jugador. UNO Santa Fe

También recordó que "eso era el año 1979, yo estaba en la comisión directiva, tenía 18 años, pero también entrenaba. Hice la colimba mientras estaba jugando en Cha Roga, los sábados me pasaban a buscar por el Distrito Militar, pero en realidad había problemas deportivos. Yo estaba en el seleccionado mayor, y recuerdo que en el 82-83 vino Francia, sentía que me faltaba entrenamiento, y estaba para irme del club. En un momento dado yo entrenaba a una división muy buena, pero no se entrenaba bien, la primera había que buscarlos para juntarlos a entrenar y fue el momento en que tomo la determinación de irme al CRAI".

Su paso al club de la autopista

"En el año 85 me voy al CRAI, tenía a mi hermano, jugamos partidos épicos en contra, él en CRAI y yo en Cha Roga. En un mismo partido estábamos los dos Ormaechea, Lorenzo y Juan de Latorre, y Tito Qüesta y yo. Los tres en un mimso partido. Me fui por una cuestión deportiva, lo hablé en la comisión directiva, el presidente debe haber sido Miguel Carughi" comentó el exhead coach del plantel superior Gitano.

Qüesta contó que "mis amigos eran del CRAI, mi hermano era de CRAI, tenía una vinculación con el club. No me arrepiento en absoluto. Cuando llego el entrenador era el Tono Taboada, llego a fines del 85, y ese año CRAI presentaba primera A y primera B. El Tono fue espectacular, llegué súper entrenado, porque era época de seleccionado, y los que más me invitaron fueron, en el seleccionado, cuando entrenábamos para jugar con Francia, Sergio Ojalvo y Héctor Dalla Fontana. Toli fue un tipo que siempre respeté, pero creo que el setenta por ciento de las veces que nos cruzamos discutimos, sin embargo, yo tengo un gran respeto por él. Porque teníamos diferentes formas de ver las cosas. Estaba mi hermano y era amigo de todos. No había nadie que no supiese quien era. Jugamos un torneo de tiempo reducido en Uni, e hice varios tries, ahí todavía de tres cuarto, en diferentes posiciones, pero lo hice hasta los 31 años".

Questa4.jpg Qüesta empezó rugbísticamente en Cha Roga, donde fue jugador y entrenador. UNO Santa Fe

"El tiempo iba a pasando. Jugué con Francia, luego contra los Wallabies en cancha de Colón, y la verdad que el seleccionado nos permitía estar en contacto, y con un montón de desafíos. En el pack de fowards arranqué jugando a los 31, que fue muy gracioso, porque ellos dicen que me alargaron la carrera deportiva, justamente Fideo Ojalvo y Humberto Deré. Un día terminamos la vuelta al lago, en plena pretemporada, y me mandaron con los fowards" expresó el exintegrante del seleccionado mayor de la USR.

Agregó que "Lo hice de pilar izquierdo, estaba también Pedro Maglianesi, Juan José, pero había varios que estaban dejando. Con quien más compartí la primera línea fue con Federico Lupotti, con el Chino Kakazú, con Lucas Fabaz, y fue variando con las edades. Hubo dos jugadores que no fueron al torneo de Uni, y jugué cuatro partidos. Llega la gira por Sudáfrica en 1998, faltando tres días de la gira se bajó Fede Lupotti y pasé de pilar derecho. Eramos tres, Pablo Toniollo, el Chino Kakazú y yo. Después estaba el otro equipo que era un M21 reforzado. Me adapté enseguida al puesto, tenía buena posición en el scrum, y la verdad que la pasé muy bien".