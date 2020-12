Jorge Rivadeneira, con el objetivo de todos por el club

"En primer lugar siento un orgullo muy grande por el lugar que me toca ocupar porque el Club Universitario fue mi vida desde hace años, de mi familia, y eso hace que los compromisos sean mayores. Empezar a involucrarnos un poco más, es un lugar donde no pensaba estar, pero hoy me toca asumir un lugar importante del club, con muchas ganas de trabajar" señaló Jorge Rivadeneira a UNO Santa Fe.